Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 25 January 2026: सहयोग बनाए रखेंगे, मुलाकात के मौके भुनाएंगे

नंबर 3

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 3 के लिए इच्छित मामलों में सक्रियता और अनुशासन बढ़ाने वाला है. परंपरागत विषयों पर रुचि बनाए रखेंगे. नीति नियमों का सम्मान करेंगे. जिम्मेदारों की सीख सलाह रखेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बनाएं रखेंगे. व्यवस्था संवारने पर जोर देंगे. पेशेवरों और परिचितों के साथ तालमेल रखेंगे. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति स्पष्टता से अपना पक्ष रखते हैं. विषयगत समझ होती है. अनुशासित और प्रभावी सलाहकार होते हैं. आज इन्हें योजनानुसार आगे बढ़ना है. अनावश्यक गतिविधियों से दूर रहें. आसपास के वातावरण को सुधारेंगे. बड़ों का सहयोग बनाए रखेंगे. मुलाकात के मौके भुनाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक लक्ष्यों को हासिल करेंगे. करियर व्यापार में सफलता मिलेगी. पेशेवर मामले प्रभावी रहेंगे. योजनानुसार आगे बढ़ेंगे. लाभ संवारने की सोच होगी. कार्यगति व निरंतरता बनाए रखेंगे. अनजान से दूरी बढ़ाएंगे. अतार्किक सौदो समझौतों से बचेंगे. तालमेल बढ़ाने पर ध्यान देंगे. करियर कारोबार में समय बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रगण सहयोग बनाए रहेंगे. भाइयों के साथ करीबी बढ़ाएंगे. निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. स्वजनों की बातें ध्यान से सुनेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. उत्साह व सम्मान का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- वचन निभाएंगे. परस्पर सहयोग रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर बल देंगे. करीबी भरोसेमंद रहेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 7 9

फेवरेट कलर्स- स्वर्णिम

एलर्ट्स- व्यर्थ बातों से दूरी रखें. अनुशासन बढ़ाएं. बहस न करें.

