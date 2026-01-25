Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 25 January 2026: बड़प्पन से काम लेंगे, लक्ष्य बनाए रखेंगे

नंबर 2

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 2 के लिए शुभता का संचारक है. कामकाजी मामले बेहतर रहेंगे. चहुंओर सकारात्मक परिणाम बने रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में प्रभाव बनाए रहेंगे. तेज गति से आगे बढ़ेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सहजता रहेगी. महत्वपूर्ण भेंट मिल सकती है. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति सब की बात ध्यान से सुनते हैं. उनके विचारों और भावों से गहरा जुड़ाव दिखाते हैं. आज इन्हें सफलता सक्रियता बढ़ाए रखना है. रुटीन व्यवस्थित रखेंगे. भूमि भवन के विषयों में रुचि लेगे. संबंध मजबूत बनाए रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में साहस पराक्रम बनाए रखेंगे. सूचना संपर्क पर जोर रख्रें. आर्थिक मामलों में प्रभावशाली बने रहेंगे. कार्यविस्तार की योजनाएं गति लेंगी. करियर कारोबार में फोकस बढ़ाएंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. अनुशासन अपनाएंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- अतिथिजनों का मान सम्मान बनाए रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. निजी आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. विश्वास बल पाएगा. मित्रों का साथ बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- समता का भाव रखेंगे. धर्मपूर्वक आगे बढ़ेंगे. निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. मेहमान आएंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- हल्का गुलाबी

एलर्ट्स- उतावली और उधार से बचें. निर्णय में सहज रहें. नियंत्रण बढ़ाएं.

