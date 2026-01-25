Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 25 January 2026: पेशेवरता अपनाएंगे, चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे

नंबर 1

25 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 1 के लिए आज का दिन हर ओर शुभता और सक्रियता से हितलाभ संवारने में सहयोगी है. पारिवारिक मामले सुखद रहेगा. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति तार्किक नजरिया रखते हैं. जीवन के श्रेष्ठ विषयों पर फोकस बनाए रखते हैं. किसी मामले में शिखर छूने वालों में इनकी संख्या अधिक होती है. वचन निभाने का प्रयास बनाए रखते हैं. आज इन्हें साहस बनाए रखा है. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यक्तित्व प्रभावशाली बना रहेगा. पेशेवरता अपनाएंगे. चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.

मनी मुद्रा- पेशेवर क्षेत्रां में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा. विभिन्न योजनाएं गति लेंगी. रुटीन बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा प्रभाव बढ़त पर रहेंगे. प्रबंधकीय और प्रशासकीय कार्योंं में सक्रियता दिखाएंगे. लेनदेन के पक्के रहेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी. स्थिति संवरेगी.

पर्सनल लाइफ- खुशियों को बढ़ावा मिलेगा. घर में सुख का संचार बना रहेगा. एक दूसरे की प्रसन्नता बढ़ाएंगे. अपनों का विश्वास जीतेंगे. स्मरणीय पल बनाए रखेंगे. प्रियजनों संग महत्वपूर्ण बात साझा करेंगे. निजी संबंधों में सुधार रहेगा. संकोच कम होगा. उत्साहित रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अतिथि का सत्कार करेंगे. सहयोग बढ़ाएंगे. खानपान आकर्षक होगा. भरोसा जीतेंगे. स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी. मनोबल संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- माणिक्य के समान

एलर्ट्स- तथ्यगत स्पष्टता बढाएं. सुनी बातों पर भरोसा न करें. बड़ा सोचें.

