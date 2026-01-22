scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 22 January 2026: करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा, पद प्रभाव बना रहेगा

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 22 January 2026: नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे. लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे. मित्रों व समकक्षों का साथ रहेगा.

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 9 के लिए आज का दिन पेशेवर प्रयासों को बल देने वाला है. आर्थिक हितों के संरक्षण में सफल रहेंगे. परिजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्टता लाएंगे. सक्रियता से काम लेंगे. विभिन्न विषय सुधार पर रहेंगे. रुटीन बेहतर रखेंगे. रिश्तों में धैर्य दिखाएंगे. रहन सहन अच्छा रहेगा. निजी जीवन में धैर्य रखेंगे. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. व्यवस्था संवारंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति सिद्धांतवादी होते हैं. अपनी स्पष्ट राय रखते हैं. संघर्ष से पीछे नहीं हटते हैं. आज इन्हें फोकस बढ़ाना है. व्यर्थ विषयों से बचेंगे. करीबियों का भरोसा जीतेंगे. पेशेवरों से बनाकर चलेंगे. नीति नियमों का पालन रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यव्यापार में बेहतर प्रदर्शन करेंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. नियमपालन और अनुशासन बनाए रखेंगे. निरंतरता और अनुशासन बढ़ाएंगे. नौकरीपेशा बेहतर करेंगे. पद प्रभाव बना रहेगा. करियर व्यापार प्रभावशाली रहेगा. प्रतिष्ठित जनों का सानिध्य रखेंगे. लक्ष्यों में स्पष्टता लाएंगे. मित्रों व समकक्षों का साथ रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों की बात को ध्यान से सुनेंगे. मित्रों का समर्थन मिलेगा. परिजन सहयोगी रहेंगे. अवसर पर प्रतिक्रिया देंगे. बात कहने में जल्दबाजी नहीं दिखाएं. संबंधों में सहजता रखें. बड़प्पन से काम लें. प्रेम के मामलों में तालमेल रहेगा. वाणी व्यवहार बेहतर बनाए रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- कार्ययोजनाएं को गति देंगे. शैली संवार पाएगी. स्पष्ट रहेंगे. दिखावे में न आएं. स्वास्थ्य मनोबल बनाए रहेंगे. खानपान सरल रहेगा.

फेवरेट नंबर-  1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- लाल सेब के समान

एलर्ट्स- अनजान के भरोसे में आने से बचें. आदरभाव रखें. जल्दबाजी न दिखाएं.

---- समाप्त ----
