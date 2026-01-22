Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 22 January 2026: दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे, करियर व्यापार में सहजता रहेगी

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 8 के लिए आज का दिन कारोबारी परिणाम बेहतर बनाए रखेगा. वाणिज्यिक मामलों में लाभ मिलेगा. जिम्मेदारों में विश्वास बढ़ेगा. प्रबंधन पर फोकस रहेगा. नेतृत्व संवरेगा. उद्योग व्यापार में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन रखेंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. आकर्षण बनाए रहेंगे. समकक्ष सहयोग रखेंगे. अपनी बात को कह पाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति आडंबर का भाव कम होता है. सहज सरल रहने में विश्वास रखते हैं. आज इन्हें विविध प्रयासो को बनाए रखना है. निजी संबंधों का लाभ मिलेगा. कामकाजी मामलों में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से कार्य करेंगे. विनम्रता बनाए रखेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी हितलाभ बढ़त पर बना रहेगा. परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ेंगे. सभी को प्रभावित करेंगे. योजना संचालन में सफल होंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. दीर्घकालिक गतिविधियों पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार में सहजता रहेगी. प्रबंधकीय मामलों में सुधार होगा. जोखिम से बचेंगे. समकक्षों का सहयोग रहेगा.

पर्सनल लाइफ- प्रेम पक्ष साधारण रहेगा. चर्चा संवाद में स्पष्टता रखेंगे. संबंध बेहतर बनाए रहेंगे. मन के मामले उत्साहित रखेंगे. रिश्ते विश्वसनीय होंगे. वातावरण सुखद रहेगा. परिवार में हर्ष आनंद रहेगा. भावनात्मक पक्ष संवार पर रहेगा. परिजनों का सहयोग पाएंगे. प्रियजनों की सुनेंगे. बड़प्पन रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खुशियां पर ध्यान देंगे. सभी प्रभावित रहेंगे. करीबियों का समर्थन पाएंगे. जीवनशैली आकर्षक होगी. भव्यता के प्रयास रखेंगे. व्यवस्था मजबूत होगी. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- नीले पुखराज के समान

एलर्ट्स- सहयोग बढ़ाएं. स्वयं की अनदेखी न करें. प्रलोभन में न आएं.

