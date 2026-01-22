Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 22 January 2026: प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी, लोगों पर जल्दी भरोसा न करें

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 7 के लिए हितकारक वातावरण बनाए रख़ने में मददगार है. सफलता प्रतिशत बेहतर होगा. अपनों का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत संवार पाएगा. पेशेवर आधुनिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. वित्तीय मामलों में सूझबूझ से जोखिम लेंगे. व्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति तय योजना में निरंतरता बनाए रखने में सबसे अच्छे होते हैं. अच्छे प्लानर होते हैं. अनुशासन से कार्य करते हैं. करीबियों पर भरोसा जीतते हैं. आज इन्हें व्यवहारिकता पर जोर देना है. सहजता बनाए रखना है. आधुनिकता को बढ़ावा देंगे.

मनी मुद्रा- कामकाजी अवसरों को भुनाएंगे. पेशेवर प्रयासों में गति लाएंगे. कार्य व्यापार संवार पर बना रहेगा. व्यवस्था पर जोर बनाए रखेंगे. साथी सहयोगी मददगार होंगे. स्पर्धा रखेंगे. प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. लोगों पर जल्दी भरोसा न करें. करियर में प्रभावशाली रहेंगे. अपेक्षित परिणाम बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में स्पष्टता बनाए रखेंगे. मन की बात कहने में सहज रहेंगे. प्रेम संबंध सुधार पाएंगे. स्वजनों की इच्छा का ख्याल रखेंगे. परस्पर विश्वास बढ़ाएंगे. मन के मामलों में धैर्य दिखाएंगे. भावनात्मक विषयों में सहज रहेंगे. रिश्तों में उत्साह रहेगा. अच्छे मित्र बनकर रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निजता पर जोर रखेंगे. सहजता बढ़ाएंगे. जिद अहंकार से बचेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनस्तर संवार पाएगा. खानपान पर ध्यान दें.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 9

फेवरेट कलर- दलदली

एलर्ट्स- व्यर्थ दखल से बचें. भावनाओं पर अंकुश रखें. भ्रम में न आएं.

