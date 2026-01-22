scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 22 January 2026: पेशेवर मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी

Numerology Number 6 Prediction, Aaj ka Mulank 6 22 January 2026: जिम्मेदार सहयोगी होंगे. करियर कारोबार में तैयारी रखेंगे. पेशेवर मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी.  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. विभिन्न कार्यों से जुड़ाव रखेंगे.

Advertisement
X
six horoscope
six horoscope

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 6 के लिए श्रेष्ठ है. वांछित फल पाने में मदद मिलेगी. संपर्क संवाद में प्रभाव रखेंगे. पेशेवर वार्ताओं में सहजता रखेंगे. योजनाएं आगे बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. सफलता और उपलब्धियों से सभी प्रभावित होंगे. कार्य व्यापार में अच्छा करेंगे. अधिकार बढ़ेंगे. लाभ संवरेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति प्रतिभा प्रदर्शन में सबसे आगे होते हैं. अच्छे साथी और मिलनसार होते हैं. भेंटवार्ता में पहल बनाए रखते हैं. इन्हें आज पहल पराक्रम से परिणाम संवारने में सहजता होगी. व्यवस्था पर जोर देंगे. स्मार्टनेस बनाए रहेंगे. योजनाएं जानकारों से साझा करेंगे. विभिन्न मामलों में अनुकूलन रहेगा.

मनी मुद्रा- सफलता से उत्साह बना रहेगा. कामकाज में संकोच दूर होगा. जिम्मेदार सहयोगी होंगे. करियर कारोबार में तैयारी रखेंगे. पेशेवर मजबूती से आगे बढ़ते रहेंगे. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट होगी.  लेनदेन में स्पष्टता बनाए रखेंगे. आर्थिक प्रयासों में अच्छा प्रदर्शन रहेगा. विभिन्न कार्यों से जुड़ाव रखेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी, लोगों पर जल्दी भरोसा न करें
आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे, उम्दा प्रदर्शन करेंगे
करियर उछाल पर रहेगा, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे
लाभ विस्तार पर फोकस रहेगा, लक्ष्यों को गति देंगे
लक्ष्य पर जोर बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मामलों में मिठास रहेगी. घर परिवार में इच्छित स्थिति बनी रहेगी. रिश्तों में ऊर्जा बनाए रहेंगे. मित्र संबंध मजबूत होंगे. व्यक्तिगत मामले संवरेंगे. भावनात्मक विषयों में विनय विवेक रखेंगे. उत्साह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों का साथ रहेगा. दिल की बात कहेंगे. स्मरणीय पल बिताएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- निरंतरता और उत्साह रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. करीबियों से संपर्क बढ़ाएंगे. कार्यगति बेहतर रहेगी. स्वास्थ्य सुधार लेगा. मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 6 8 9

फेवरेट कलर- लेमन कलर

एलर्ट्स- जिद में न आएं. अतिविचार की आदत से बचें. तेजी बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement