scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 22 January 2026: आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे, उम्दा प्रदर्शन करेंगे

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 22 January 2026: लाभ लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. उम्दा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवरता और बड़प्पन पर जोर देंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिम के कार्यों से बचेंगे.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- अंक 5 के लिए आज का दिन शुभता में वृद्धि करने वाला है. सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ेंगे. संबंधों के प्रति संवेनदनशील रहेंगे. कार्य व्यापार बढ़त पर रहेगा. कार्यक्षेत्र में अनुकूलन रहेगा. करीबियों का सहयोग मिलेगा. घर में सुख सौख्य साझा करेंगे. कामकाम में पहल करने का भाव बना रहेगा. बुध के अंक 5 के व्यक्ति तर्कबुद्धि के धनी होते हैं. तेजी से निर्णय लेते है. अधिकारियों और वरिष्ठों के बेहतर सहयोगी होते हैं. आज इन्हें आवश्यक कार्यों को बढ़ा देना है. व्यक्तित्व पर फोकस बनाए रखना है. परिवारिक विषयों पर बल देंगे. जीवन में सुख सौख्य रहेगा. विनम्रता से काम लेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में उत्तम स्थिति रहेगी. कामकाज संवार बना रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. अधिकारी वर्ग का सानिध्य समर्थन पाएंगे. लाभ लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. आर्थिक मामले सकारात्मक रहेंगे. उम्दा प्रदर्शन करेंगे. पेशेवरता और बड़प्पन पर जोर देंगे. अनुभवी सहायक होंगे. जोखिम के कार्यों से बचेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

करियर उछाल पर रहेगा, प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे
लाभ विस्तार पर फोकस रहेगा, लक्ष्यों को गति देंगे
लक्ष्य पर जोर बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे
पेशेवरों की मदद बनी रहेगी, व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर बढ़ेगा
मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे
Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्र पक्ष सहयोगी बना रहेगा. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. प्रियजन से मन की कहेंगे. संबंधी साथ बनाए रखेंगे. रिश्ते बखूबी निभाएंगे. सभी की भावनाओं का आदर करेंगे. मन के मामलों में बेहतर रहेंगे. करीबियों की इच्छाओं का ख्याल रखेंगे. संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग-  सामंजस्यता पर बल देंगे. परस्पर समन्वय बढ़ेगा. वातावरण अनुकूल रहेगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. रहन सहन आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर्स- पाइनेपल

एलर्ट्स-  गरिमा व गोपनीयता पर जोर बढ़ाएं. बड़ों की सुनें. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement