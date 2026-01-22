Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 22 January 2026: लक्ष्य पर जोर बढ़ाएंगे, प्रभावशाली बने रहेंगे

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.

नंबर 2- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. आज का दिन अंक 2 के लिए सभी मामलों में सामान्य स्थिति का सूचक है. सफलता की स्थिति पूर्ववत् रहेगी. सक्रियता सामंजस्य से कार्य करेंगे. सूझबूझ और साहस से काम लें. रुटीन गति से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार मिलाजुला रहेगा. रिश्तों को संवारेंगे. जोखिम के कार्या में सजगता बढ़ाएं. रुटीन बेहतर बनाए रखें. प्रबंधन व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएं. सभी का सम्मान रखें. चंद्रमा के अंक 2 के व्यक्ति ईश्वर प्रेमी होते हैं. सत्ता और प्रकृति में विश्वास बनाए रखते हैं. आज इन्हें धैर्य व मेलजोल से काम लेना है. पेशेवर कार्यों पर ध्यान बढ़ाएं. व्यवस्था को बल दें. विविध विषयों में निरंतरता बनाए रखें.

मनी मुद्रा- कामकाज औसत फलदायी रहेगा. जिम्मेदारियां को निभाने में दबाव अनुभव करेंगे. लोभ प्रलोभन में आने से बचेंगे. वाणिज्यिक गतिविधियों में सहजता रखेंगे. लक्ष्य पर जोर बढ़ाएंगे. प्रभावशाली बने रहेंगे. कामकाजी प्रयास संवरेंगे. सहयोगियों से भेंट होगी. अधिकारियों की बात पर ध्यान दें. नीति नियम बनाए रखें.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में सहजता बनाए रहेंगे. भावनात्मक रूप से व्यवस्थित रहेंगे. दाम्पत्य में हर्ष आनंद बढ़ा रहेगा. सकारात्मक व्यवहार बनाए रखेंगे. प्रेम संबंधां में मिठास बढ़ेगी. प्रियजनों का सहयोग रहेगा. अपनों का आदर करेंगे. रिश्तों को संवारेंगे. अहंकार से बचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- फोकस बढ़ाएं. व्यवहार प्रभावी रहेगा. खानपान सात्विक रखेंगे. स्वास्थ्य साधारण रहेगा. मनोबल और उत्साह से कार्य करें. विनम्रता बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 6 8 9

फेवरेट कलर- ऑरेंज

एलर्ट्स- तार्किकता बढ़ाएं. लोगो की कमतर बातों को अनदेखा करें. बड़प्पन रखें.

