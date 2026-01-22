Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 22 January 2026: पेशेवरों की मदद बनी रहेगी, व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर बढ़ेगा

मूलांक 1: जिन लोगों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 1 है.

नंबर 1- 22 जनवरी 2026 का मूलांक 4 और भाग्यांक 6 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सुख और सहजता बनाए रखने वाला है. बड़ां की बातों पर ध्यान देंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. जोखिम लेने से बचेंगे. कार्य प्रदर्शन रुटीन बना रहेगा. प्रबंधन प्रभावी बनाए रखेंगे. रिश्तों में विनय विवेक से काम लेंगे. निजी विषय सुखकर रहेंगे. लक्ष्य बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति सेल्फमेड होते हैं. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते होते हैं. साथियों का भरोसा हासिल करते हैं. आज इन्हें विनय विवेक बढ़ाए रखना है. चर्चा संवाद में सरलता बनाए रखेंगे. लाभ प्रतिशत पूर्ववत् पर बना रहेगा. घर परिवार में शुभता रहेगी. मेहनत से परिणाम साधेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में निरंतरता व लगन बनाए रखेंगे. रुटीन संवारेंगे. व्यवस्थित व अनुशासित रहेंगे. लाभ प्रतिशत सुधार पर रहेगा. श्रमशील बने रहें. कामकाजी संबंध संवारेंगे. अपेक्षित प्रदर्शन बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. पेशेवरों की मदद बनी रहेगी. व्यक्तिगत प्रदर्शन पर जोर बढ़ेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मन के मामलों में शुभता बनी रहेगी. रिश्तों में विश्वास बना रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे. रिश्ते सुखद रहेंगे. परिजन प्रसन्न रहेंगे. एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे. विभिन्न मामले सकारात्मक रहेंगे. स्वजनों का साथ रहेगा. परस्पर विश्वसनीयता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान आकर्षक होगा. व्यक्तित्व प्रभावशाली रहेगा. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. सजगता से कार्य करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- सनराइज

एलर्ट्स- कार्यव्यवस्था संवारें. जल्द भरोसे में न आएं. विवाद टालें.

---- समाप्त ----