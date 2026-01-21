Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

नंबर 9- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 9 के लिए शुभ है. निजी जीवन में हर्ष आनंद बनाए रखेंगे. आर्थिक विषयों में रुटीन रहेगा. जीवन में धैर्य और धर्म का पालन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार में पूर्ववत् प्रभाव बना रहेगा. बड़े़ लक्ष्यों पर ध्यान रहेगा. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. विविध कार्यों को गति देंगे. सुख सौख्य को बढ़ावा मिलेगा. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति जो ठान लेते हैं उसे पूरा करते हैं. वचन के पक्के होते हैं. उत्साही व्यवहार से सबको अपना बना लेते हैं. आज इन्हें बड़ी रखना है. साझा भावना से काम लेना है. उम्मीद के अनुरूप सफलता मिलेगी. सक्रियता बनाए रखेंगे. संबंधों में सकारात्मकता रहेगी.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में समर्थन बना रहेगा. साहस पराक्रम बढ़ेगा. लक्ष्य साधने का प्रयास रहेगा. आर्थिक विषयों में गति बनाए रखेंगे. कामकाज उम्मीद से बेहतर रहेगा. पेशेवर प्रयासों में अनुकूलता बनी रहेगी. संपर्क संवाद बढ़ाएंगे. संसाधनों में वृद्धि होगीं. महत्वपूर्ण लोगों से भेंट मुलाकात हेगी.

पर्सनल लाइफ- भेंट मुलाकात में आगे रहेंगे. स्वजनों के साथ स्मरणीय समय बिताएंगे. मन के मामलों में उत्साह रहेगा. सक्रियता बनाए रहेंगे. करीबियों का समर्थन रहेगा. प्रियजनों संग सुख बांटेंगे. परंपराओं का पालन करेंगे. रिश्तों में प्रभावी बने रहेंगे. सहजता से काम लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रयास बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. सुविधाओं पर ध्यान देंगे. संबंधों में अनुकूलता रहेगी. स्वास्थ्य संवारेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर- खाकी

एलर्ट्स- गलतियों को क्षमा करें. छोटे से दूर रहें. बड़बोलेपन से बचें.

---- समाप्त ----