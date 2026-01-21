scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 8 वालों का व्यवस्था में भरोसा रहेगा, न करें ये एक गलती

Numerology Number 8 Prediction, Aaj ka Mulank 8 21 January 2026: महत्वपूर्ण निर्णय सहजता से ले सकेंगे.  रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा.  करियर कारोबार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे.  आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  परिवार का साथ विश्वास बना रहेगा.  वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे.

Advertisement
X
eight horoscope
eight horoscope

नंबर 8- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है.  अंक 8 के लिए आज का दिन उच्चस्थिति बनाए रखने में सहयोगी है.  महत्वपूर्ण निर्णय सहजता से ले सकेंगे.  रचनात्मक प्रयासों को बल मिलेगा.  करियर कारोबार में प्रतिस्पर्धा रखेंगे.  आपसी सहयोग से आगे बढ़ेंगे.  परिवार का साथ विश्वास बना रहेगा.  वरिष्ठों का सानिध्य पाएंगे.  कार्य व्यापार हितकर रहेगा.  आस्था में वृद्धि होगी.  लाभ प्रतिशत बढ़त पर रहेगा.  विविध प्रयासों में प्रभावी बने रहेंगे.  जिम्मेदारों का समर्थन प्राप्त होगा.  शनि के अंक 8 के व्यक्ति जनसेवा को सबसे ऊपर रखते हैं.  परस्पर विश्वास बनाए रखेंगे.  रिश्तों को महत्व देते हैं.  आज इन्हें सहकार बढ़ाना है. 

मनी मुद्रा- नवीन मामलों में रुचि बनाए रखेंगे.  पेशेवर सामंजस्यता और साहचर्य रखेंगे.  आर्थिक गतिविधियों में लाभ बढ़ाएंगे.  जोखिमपूर्ण कार्यां से बचेंगे.  अपेक्षाओं के अनुरूप रहेंगे.  इच्छित फल पाएंगे.  नीति नियम निरंतरता बढ़ाएंगे.  साथियों की सुनेंगे.  कामकाज पर फोकस बनाए रखेंगे.  बड़ा सोचेंगे. 

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक मजबूती बनी रहेगी.  सबका मन जीतेंगे.  विनय विवेक बनाए रहेंगे.  शुभकार्यां की रूपरेखा बनेगी.  भ्रमण के मौके बनेंगे.  निजी विषयों में संतुलन रखेंगे.  भावुकता से बचेंगे.  बड़ों का सानिध्य पाएंगे. रिश्तों में विनम्र रहेंगे.  प्रियजनों का साथ रहेगा. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, मित्रगण मददगार होंगे
मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती
मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे
मूलांक 4 वाले रचनात्मकता पर बल रखेंगे, सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे
मूलांक 3 वालों के आर्थिक हित मिलेजुले रहेंगे, भेंट मुलाकात के अवसर बनेंगे

हेल्थ एंड लिविंग- जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न दें.  वाणी व्यवहार में स्पष्ट रहें.  विभिन्न मामलों में सजगता रखें. नियमित जांच पर जोर रखें.  संवेदनशीलता बढ़ाएं.  मनोबल बना रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8

फेवरेट कलर- समुद्री

एलर्ट्स- नकारात्मक विचारों को त्यागें.  बहस न करें.  रचनात्मकता बढ़ाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement