Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 7 वाले वित्तीय मामलों में जोखिम न लें, मित्रगण मददगार होंगे

नंबर 7- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभफलदायी है. पेशेवर प्रयासों में सक्रियता बनाए रखेंगे. सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन बनाए रहेंगे. चहुओर प्रभावी परिणाम बनेंगे. पेशेवरों का लाभ संवरेगा. व्यक्तिगत मामलों में सामंजस्यता रहेगी. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. मित्रों समकक्षों का सहयोग बना रहेगा. बुध के अंक 7 के व्यक्ति में अपनी वस्तुओं और विचारों के लिए श्रेष्ठता का भाव होता है. अन्य को आसानी से स्वयं को जोड़ने में हिचकते हैं. जिम्मेदारियां निभाते हैं. आज इन्हें संपर्क का लाभ उठाना है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार में सक्रियता रहेगी. पेशेवर सहजता से आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सक्रियता रखेंगे. संपर्क सामर्थ्य से प्रभावी परिणाम पाएंगे. सहकर्मियों पर भरोसा बनाए रखेंगे. परंपरागत प्रयासों में रुचि बढ़ेगी. पहल बनाए रख सकते हैं. कार्य व्यापार में सफल रहेंगे. योजनानुसार कार्यगति बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- परिवार में सुख सौख्य रहेगा. अनजान से सहज रहेंगे. रिश्तों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रिय के प्रति आकर्षण रहेगा. मित्रों के साथ यात्रा का आनंद ले सकते हैं. निजी विषयो में सरलता रखेंगे. दाम्पत्य में सुख सौख्य रहेगा. वरिष्ठों से तालमेल संवारेंगे. सकारात्मकता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- अवसरों का लाभ उठाएंगे. खानपान में सुधार लाएंगे. आत्मविश्वास रखेंगे. करीबियों की बात ध्यान से सुनेंगे. स्वास्थ्य पर नजर रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- लहसुनिया

एलर्ट्स- मेलजोल संवारें. व्यवस्था पर नियंत्रण रखें. झूठ दिखावे से बचें.

