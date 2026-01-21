Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 6 वालों का आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, न करें ये एक गलती

नंबर 6- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 5 के लिए आज का दिन उम्मीदों को बल देने वाला है. करियर कारोबार में अपेक्षित फल पाएंगे. सभी विषयों में सकारात्मक रहेंगे. प्रतिभा प्रदर्शन बेहतर रहेगा. अपनों के लिए त्याग का भाव रखेंगे. तेज गति से आगे बढ़ते रहेंगे. जिद जल्दबाजी से बचेंगे. साझा भावना बल पाएंगी. नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे. पेशेवर गतिशीलता बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा बढ़ाएंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति नाम और शोहरत कमाने में औरों से अधिक सफल रहते हैं. आज इन्हें सामंजस्यता बनाए रखना है. व्यवस्था पर जोर देंगे. व्यक्तिगत संबंध संवारेंगे. निजी कार्यों में रुचि रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में वरिष्ठों से बनाकर चलेंगे. व्यवस्था के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. कार्य व्यापार पर फोकस बढ़ाएंगे. स्मार्ट वर्किंग व तैयारी बनाए रखेंगे. अवसर का इंतजार करेंगे. उद्योग व्यापार सकारात्मक रहेगा. पेशेवरों का सफलता प्रतिशत सामान्य रहेगा. बड़प्पन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- अपनों से भेंटचर्चा में उत्साह बनाए रहेंगे. निजी संबंध सामान्य रहेंगे. रिश्तों में सजगता बढ़ाएंगे. धैर्य धर्म रखेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. परस्पर विश्वास पर जोर बनाए रखें. घर परिवार में अनुकूलता बढ़ाएं. अपनों का ख्याल रखें.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता पर बल रहेगा. कार्यगति व रुटीन संवारें. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा. साज संवार बढ़ाएंगे. व्यवहार में विनम्रता अपनाएंगे. व्यवस्था पर जोर दें. ध्यान प्राणायाम बढ़ाएं.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 9

फेवरेट कलर- सिल्वर

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. बहकावे में न आएं. आदरभाव बढ़ाएं. विमन्र रहें.

---- समाप्त ----