Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 5 वाले सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे, जल्दबाजी में नहीं आएंगे

नंबर 5- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. आज का दिन अंक 5 के लिए भाग्य की राह को मजबूती देने वाला है. श्रेष्ठ फल परिणामों से उत्साहित रहेंगे. पेशेवर उन्नति की राह पर अग्रसर रहेंगे. लाभ प्रभाव बनाए रखेंगे. सुविधा संसाधनों में वृद्धि होगी. व्यक्तिगत संबंध बल पाएंगे. आवश्यक कार्य पूरे करेंगे. करियर कारोबार में प्रदर्शन संवारेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रगण सहयोगी रहेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति की कार्यक्षमता बेहतर होती है. हालात के साथ समायोजन में सहज होते हैं. आज इन्हें सक्रियता बढ़ाना है. जानकारों का सानिध्य पाएंगे. लाभ एवं विस्तार पर ध्यान देंगे. सुख संचार बनाए रखेंगे. यात्रा संभव है.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में चहुंओर सकारात्मकता रहेगी. सौदे समझौतों में आगे रहेंगे. कामकाज में नीति नियम से काम लेंगे. पेशेवर प्रयास बेहतर बनेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर रखेंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. महत्वपूर्ण मामलों में सक्रियता बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मन प्रसन्न रहेगा. निजी मामलों में भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे. रिश्तों में तेजी दिखाएंगे. प्रेम संबंध मधुर रहेंगे. सहज संवार बनी रहेगी. मेलजोल को बढ़ाएंगे. भेंटवार्ता में धैर्य धर्म से सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे. आपसी स्नेह विश्वास पर जोर देंगे. संकोच में कमी आएगी.

हेल्थ एंड लिविंग- सीख सलाह बनाए रखेंगे. भौतिक संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. आदरभाव बढ़ेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तिगत प्रयास तेज रहेंगे. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- हरा

Advertisement

एलर्ट्स- मेलजोल बढ़ाएं. मतभेद दूर करें. परिस्थितियों पर नियंत्रण लाएं.

---- समाप्त ----