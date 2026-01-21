Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 21 January 2026: मूलांक 1 वालों का वाणिज्यिक विषयों में फोकस होगा, आर्थिक प्रस्ताव प्राप्त होंगे

नंबर 1- 21 जनवरी 2026 का मूलांक 3 और भाग्यांक 5 है. अंक 1 के लिए आज का दिन सभी का साथ समर्थन बनाए रखेंगे. पेशेवर प्रयास फलेंगे. विभिन्न परिस्थितियां पक्ष में रहेंंगी. उत्साह से कार्य करेंगे. योजनाओं में निरंतरता रखें. आत्मविश्वास बढ़ाएंगे. नियमों को अपनाएंगे. व्यवस्था का पालन रखें. कार्य व्यापार हितकर रहेगा. व्यापार में सकारात्मकता बढ़ेगी. परिजनों की सीख सलाह से आगे बढ़ेंगे. प्रियजनों का साथ बनाए रखेंगे. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति में धैर्य और आत्मविश्वास औरों से अधिक होता है. कठिनाई में भी सहजता रखते हैं. नियमपालन करते हैं. इन्हें आज संबंधों का लाभ मिलेगा. सबसे बनाकर चलेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में तेजी का भाव बनाए रखेंगे. पद प्रतिष्ठा को बढ़ावा मिलेगा. उन्नति की राह बेहतर बनी रहेगी. आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे. पेशेवर उत्साह बनाए रहेंगे. कारोबारी फोकस बढ़ाएंगे. प्रभावी व्यवहार रखेंगे. बड़ों से सहजता बढ़ाएंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. सहयोगियों सहकर्मियों का साथ रहेगा.

पर्सनल लाइफ- भेंटवार्ता में प्रभावी रहेंगे. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. सबका ख्याल रखेंगे. महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त हो सकती है. रिश्ते मजबूत रहेंगे. प्रेम संबंध संवार पाएंगे. व्यवहार में विनम्रता रखेंगे. प्रियजनों संग सुखद पल बांटेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सेवाभाव रहेगा. निजी मामलों को महत्व देंगे. सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. सभी का सम्मान रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. संवेदनशील बने रहेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1, 3, 4, 5, 7 और 9

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- क्रोध से बचें. तार्किकता पर बल दें. विवाद टालें.

---- समाप्त ----