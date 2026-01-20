Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 20 January 2026: करियर व्यापार औसत से अच्छा रहेगा, वरिष्ठ सहयोगी होंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 9 के लिए सामान्य है. निजी विषयों व संबंधां में अनुशासन बनाए रखेंगे. पेशेवरता पर जोर होगा. सूझबूझ व बड़प्पन से काम लेंगे. कामकाज में सहजता सक्रियता बनी रहेगी. आत्मविश्वास बनाए रखें. क्षमतानुसार प्रदर्शन रहेगा. सहजता से आगे बढ़ेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति को स्वयं पर सबसे अधिक भरोसा होता है. औरों से मुकाबले को तत्पर रहते हैं. उत्साह और मनोबल से हर कार्य करने में सक्षम होते हैं. आज इन्हें साहस बनाए रखना है. करीबी की बात ध्यान से सुनें. संस्कारों को बल मिलेगा. जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे. समकक्ष सहयोगी होंगे. विनम्र बने रहें.

मनी मुद्रा- पेशेवर कार्य व्यापार में धैर्य दिखाएं. सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश बढ़ाएं. समझौतों व अनुबंधों में स्पष्ट रहें. कला कौशल का लाभ मिलेगा. अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का दबाव रह सकता है. पेशेवरता और प्रतिस्पर्धा बना रखेंगे. करियर व्यापार औसत से अच्छा रहेगा. वरिष्ठ सहयोगी होंगे.

पर्सनल लाइफ- घर परिवार में सभी का आदर करेंगे. वाणी व्यवहार से प्रसन्नता बढ़ाएंगे. साथीगण सहयोग बनाए रखेंगे. श्रेष्ठ जनों का आगमन संभव है. सुख सौख्य बल पाएगा. प्रेम स्नेह के मामले सुखद रहेंगे. रिश्तों में मिठास रहेगी. सामंजस्यता रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में सकारात्मकता बनाए रखें. व्यक्तित्व में सुधार होगा. खानपान को बढ़ावा मिलेगा. स्वास्थ्य लाभ होगा. मनोबल ऊंचा रखेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- लाल

एलर्ट्स- प्रलोभन से बचें. धूर्त से सावधान रहें. क्रोध को त्यागें.

