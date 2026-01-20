Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 20 January 2026: उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे, करियर साधने में सफल होंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 8 के लिए आज का दिन सुखकर है. कामकाज में सहजता से आगे बढ़ते रहेंगे. उमंग उत्साह से काम लेंगे. पेशेवर सहजता बनाए रहेंगे. रचनात्मक एवं नवाचार बढ़ाएंगे. आधुनिक कार्यों से जुड़ेंगे. मेलजोल बढ़ाने पर जोर देंगे. निजी क्षेत्रों में प्रभावशाली रहेंगे. सफलता का का प्रतिशत सकारात्मक बना रहेगा. सक्रियता से आगे बढ़ेंगे. मित्र एवं परिजन सहयोगी होंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अन्य लोगों की अधिक परवाह नहीं करते हैं. काम से काम रखते हैं. कला विषयों में सहज होते हैं. आज इन्हें बड़प्पन बनाए रखना है.घर परिवार का सहयोग रहेगा. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में लक्ष्य पर फोकस होगा. अधिकारी वर्ग सहयोगी रहेगा. पेशेवर प्रभावी बने रहेंगे. समकक्षों व सलाहकारों से सानिध्य बढ़ाएंगे. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. करियर साधने में सफल होंगे. व्यापार पर बल देंगे. निसंकोच आगे बढ़ेंगे. सक्रियता दिखाएंगे. विविध प्रयासों में गति आएगी.

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में प्रेम और स्नेह रहेगा. आत्मविश्वास को बल मिलेगा. संबंध मधुर बनाए रखेंगे. नवीन गतिविधियों में रुचि बढ़ाएंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. मन की बात कहेंगे. सहज रहेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में शुभता बढ़ेगी. साथीगणों का सहयोग समर्थन पाएंगे. छोटी बातों को अनदेखा न करें.

हेल्थ एंड लिविंग- सामंजस्य बना रहेगा. जीवनस्तर अच्छा होगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. साख सम्मान बढ़ेगा. सुख सुविआाओं में वृद्धि होगी. मेहमान आएंगे. उत्साह से कार्य करेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- इकतरफा सोच पर अंकुश लाएं. चर्चा संवाद बढ़ाएं. कमतरों से दूरी रखें.

