scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 20 January 2026: रिश्तों में सुधार आएगा, अतिथि आगमन की संभावना रहेगी

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 20 January 2026: परिवार में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन की संभावना रहेगी. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. संबंध सुखद रहेंगे.

Advertisement
X
seven horoscope
seven horoscope

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 7 के लिए आज का दिन शुभता को बढ़ाने में मददगार है. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. कामकाज में सफलता के अवसर बढ़ेंगे. सुख सौख्य साझा करेंगे. कामकाज में सहजता शुभता रहेगी. विभिन्न कार्यों को गति देंगे. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनेंगे. परिजन सहयोगी होंगे. पेशेवर मामले सकारात्मक रहेंगे. भवन वाहन की अभिलाषा को बल मिलेगा. केतु के अंक 7 के व्यक्ति की विषयगत समझ गहरी होती है. काबिलियत से अपनी राह और जगह बनाते हैं. महत्वपूर्ण कार्यों को सहजता से करते हैं. आज इन्हें योजनाओं को संवारना है. धैर्यपूर्वक आगे बढेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. बड़प्पन बढ़ाएं.

मनी मुद्रा- महत्वपूर्ण मामलों को गति देंगे. लक्ष्यों को वक्त पर पूरा करने की कोशिश होगी. सहकर्मियों का विश्वास रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. काम से काम रखेंगे. सक्रियता से आगे बढ़ते रहेंगे. कार्ययोजनाएं आगे बढ़ाएंगे. सभी क्षेत्रों प्रयास गति पाएंगे. वरिष्ठ प्रभावित रहेंगे. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. अनुशासन बढ़ा हुआ रहेगा.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- सबके प्रति प्रेम और स्नेह रखेंगे. करीबियों के प्रति सहकार समर्पण का भाव बना रहेगा. परिजनों से संबंध मधुर रहेंगे. परिवार में सामंजस्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. रिश्तों में सुधार आएगा. अतिथि आगमन की संभावना रहेगी. प्रियजनों के साथ समय बिताएंगे. संबंध सुखद रहेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

करियर व्यापार में गति बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा
समकक्षों व अधिनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ेंगे
कामकाज अपेक्षा से अच्छा रहेगा, पेशेवरों का समर्थन बना रहेगा
आर्थिक मामले नियंत्रित होंगे, अति उत्साह नहीं दिखाएंगे
स्वजनों को अचंभित कर सकते हैं, मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बेहतर बनाए रहेंगे. निजता बढ़ाएंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा. भावनात्मक विषयों में संतुलन रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ब्लड रेड

एलर्ट्स- अफवाहों से बचें. सभी का सम्मान करें. प्रबंधन पर जोर दें. आलस्य त्यागें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement