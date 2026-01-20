Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 20 January 2026: करियर व्यापार में गति बढ़ाएंगे, सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. आज का दिन अंक 6 के लिए सकारात्मक परिणामों को बनाए रखने वाला है. वाणिज्यिक कार्यों में रुचि बढ़ाए रखेंगे. घर परिवार से जुड़ाव बढ़ाएंगे. संबंधों में सहज नजरिया रखेंगे. कार्य व्यापार पर नियंत्रण रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक होगा. प्रबंधन प्रशासन से जुड़ाव रखेंगे. रहन सहन प्रभावी बना रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति की जीवनशैली आकर्षक होती है. छोटी बातों पर भी पूरा फोकस रखते हैं. आज इन्हें सजगता सहजता बनाए रखना है. साझा भावना से काम लेना है. समन्वय बनाए रखना है. संबंधों में मिठास लाएंगे. व्ववस्था में विश्वास बढ़ाएंगे. आधुनिक नजरिया बनाए रखें. जिद से बचें.

मनी मुद्रा- पेशेवर विषयों में सक्रियकता बनी रहेगी. कामकाज में योग्यता प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. आवश्यकता के अनुरूप तैयारी रखेंगे. करियर व्यापार में गति बढ़ाएंगे. सहकर्मियों का सहयोग बढ़ेगा. चर्चा संवाद बेहतर होगा. व्यवस्था पर फोकस बनाए रखेंगे. सूझबूझ से परिणाम साधेंगे. रुटीन बेहतर रखें.

पर्सनल लाइफ- दाम्पत्य जीवन में सुख बना रहेगा. बहस विवाद से बचेंगे. रिश्तों में सामंजस्य रहेगा. परिवार सहज सुख बना रहेगा. साथी सहयोगी होगा. प्रेम के मामले प्रभावी रहेंगे. परिजनों से बात कह पाएंगे. भेंट की स्थिति रहेगी. अपनों में निकटता बढ़ेगी. व्यक्ति विशेष के प्रति लगाव रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- खानपान संवारेंगे. घर की साज सज्जा बढ़ाएंगे. स्वयं पर ध्यान देंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. उत्साहित रहेंगे. व्यक्तित्व असरदार रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- स्वनियंत्रण बढ़ाएं. आलोचनाओं से प्रभावित न हों.

