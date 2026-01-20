Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 20 January 2026: समकक्षों व अधिनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे, तैयारी से आगे बढ़ेंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 20 जनवरी 2026 का मूलांक 2 और भाग्यांक 4 है. अंक 5 के लिए आज का दिन आनंदकारी है. करियर कारोबार के प्रयासों को बेहतर बनाए रखने में सहयोग मिलेगा. पारिवारिक मामलों में उचित हस्त़क्षेप बनाए रहेंगे. कामकाज अच्छा रहेगा. मेल मुलाकात के अवसर बढ़ेंगे. आत्मविश्वास से बात रखेंगे. नीति नियमों का पालन करेंगे. सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. मित्रगण सहायक होंगे. परिजन सहयोग बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति समझ अच्छी होती है. प्रभावी सहयोगी होते हैं. आज इन्हें कार्य व्यवस्था पर फोकस बढ़ाना है. व्यापार में गतिशीलता रखेंगे. परिवार में हर्ष आनंद बना रहेगा.

मनी मुद्रा- प्रबंधकीय गतिविधियों में सुधार आएगा. आकस्मिक लाभ बन सकते हैं. अनुशासन बल पाएगा. महत्वपूर्ण कार्य पक्ष में बनाए रखेंगे. पेशेवरों में विश्वास बना रहेगा. समकक्षों व अधिनस्थों पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. तैयारी से आगे बढ़ेंगे. मेलजोल बढ़ाने का प्रयास रखेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. आर्थिक विषय बेहतर रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- जीवन सुखकर बना रहेगा. घर परिवार में आनंद के क्षण निर्मित होंगे. रिश्तों में सुख सौख्य रहेगा. मित्र सहयोगी होंगे. प्रेम में परस्पर विश्वास की भावना बढ़ेगी. अपनों पर ध्यान देंगे. मन के मामले पक्ष में रहेंगे. सुविधाएं बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंध सुधरेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था व संतुलन से आगे बढ़ेंगे. अतिउत्साह में नहीं आएंगे. योग व्यायाम व खानपान में सुधार होगा. संस्कारों पर जोर रखें. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 8 9

फेवरेट कलर्स- खाकी

एलर्ट्स- व्यर्थ वादविवाद से बचें. नपातुला जोखिम उठाएं. जिम्मेदारी लें.

---- समाप्त ----