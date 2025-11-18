Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 9 वाले प्रबंधन बेहतर बनाए रखेंगे, करीबियों का भरोसा जीतेंगे

नंबर 9- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन हितसंरक्षण में आगे रहने वाला है. कार्य व्यापार में स्पष्टता बढ़ाएंगे. लक्ष्य पर फोकस रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे. योजनाओं को गति देंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण मामले संवसरेंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति जिम्मेदार नागरिक होते हैं. पराक्रम प्रदर्शन में आगे रहते हैं. आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय कार्यों में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. श्रेष्ठ प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. इच्छित सफलता मिलेगी. विनम्र बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- चहुंओर सफलता की संभावनाएं बनी रहेंगी. कामकाजी विषयों को साधेंगे. लाभ प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. करियर कारोबार में मनोवांछित परिणाम मिलेंगे. पेशेवरों का साथ रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे. आर्थिकी संवरेंगी.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सामंजस्यता रखेंगे. निजी विषयों उत्साह से काम लेंगे. मित्रगण मददगार रहेंगे. करीबियों का सहयोग मिलेगा. आनंद से समय बीतेगा. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ने में सफल होंगे. अवसरों को भुनाएंगे. फोकस बढ़ेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सहजता व प्रसन्नता बढ़ेगी. पहल बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि आएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- चमकीला लाल

एलर्ट्स- नियम पालन रखें. अनुशासन अपनाएं. अफवाह व लोभ से बचें.

---- समाप्त ----