Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 8 वाले अधिकारियों का साथ पाएंगे, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन मनोकामनाओं को पूरा करने में सहयोगी है. पेशेवर विषयों में अधिक रुचि रहेगी. करियर व्यापार औसत रहेगा. धर्मपालन बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. समकक्षों का साथ बनाए रखेंगे. नए लोगों पर जल्द भरोसे से बचेंगे. मिश्रित परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर मामलों में स्पष्ट रहेंगे. सूझबूझ से रास्ते बनेंगे. अंक 8 के व्यक्ति मिट्टी के कर्जदार होते हैं. आज इन्हें जल्दबाजी नहीं करना है. पहल करने से बचना है. वरिष्ठों से बनाकर चलें. चर्चा संवाद बढ़ाएं. परस्पर सहयोग रहेगा. अनजान परिस्थितियों में सावधानी रखेंगे. नियंत्रित गति से आगे बढ़ेंगे.

मनी मुद्रा- कामकाज में अपेक्षित गति रखेंगे. विवाद बहस में न आएंगे. प्रबंधन पर बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरता और कार्यक्षमता संवारेंगे. करियर व्यापार मध्यम रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. नियमों का अनुसरण बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहें. आशंओं में न आएं.

पर्सनल लाइफ- मित्र वर्ग मददगार रहेगा. घर परिवार में सुख का वातावरण बनेगा. प्रेम संबंधों में मिठास बनी रहेगी. धैर्य विश्वास से रिश्ते सहज बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. अपनों का साथ मिलेगा. निजी विषयों में अति उत्साह से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रखें.



हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे. सामंजस्य व विश्वास से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. गरिमा गोपनीयता अपनाएंगे. मनोबल उूंचा रखें. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- गेंहुंआ

एलर्ट्स- करीबी पर विश्वास रखें. व्यर्थ संवाद से बचें. अनजान पर भरोसा न करें.

