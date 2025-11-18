Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 7 वाले अपनों का सहयोग बनाए रहेंगे, सकारात्मक वातावरण रहेगा

नंबर 7- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 7 के लिए सकारात्मक फल परिणाम बनाए रखेगा. योजनाएं गति लेंगी. कार्यगति संवारेंगे. कामकाजी अहसजताओं को दूर करेगे. अहंकार में न आएं. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. जीत का प्रतिशत संवार पर रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. अन्य की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. अनुशासन पर जोर होगा. आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति करीबियों और मित्रों पर गहरा भरोसा रखते हैं. आज इन्हें आधुनिकता को बढ़ाना है. परंपराओं पर जोर रखेंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली रहेंगे. सहज व्यवहार बनाए रखेंगे.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सोच बड़ी रखेंगे. करीबियों पर भरोसा बढ़ाएंगे. सहकर्मी सहयोगी होंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कामकाज में गति रहेगी. नेतृत्व पर जोर रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. संसाधन बल पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रगणों का साथ बना रहेगा. रिश्ते भरोसेमंद रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा हुआ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. सबका विश्वास बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता लाएंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएं. निजी संबंध संवारेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. उूर्जावान रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल उूंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- जल्दबाजी से बचें. अतार्किक जोखिम न लें. अतिविश्वास में न आएं.

---- समाप्त ----