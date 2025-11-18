Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

नंबर 6- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 6 के लिए आज का दिन महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने वाला और हितलाभ को बेहतर बनाने वाला है. घर परिवार में आनंद से समय बिताएंगे. करियर कारोबार में गति आएगी. लक्ष्य हासिल कर सकेंगे. पेशेवर फोकस बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों भेंट बढ़ाएंगे. प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक विषयों में बेहतर रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा रखेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति के प्रभाव में अक्सर लोग सहजता से आ जाते हैं. वैभवशाली जीवन जीते हैं. आज इन्हें अनुभवी मित्र बनाए रखना है. कला कौशल बढ़ाने पर जोर रखेंगे. पद प्रतिष्ठा पर बल देंगे. घर परिवार का साथ रहेगा.

मनी मुद्रा- लाभ प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. कार्य प्रदर्शन उम्मीद से अच्छा रहेगा. कार्यक्षेत्र में अधिकाधिक समय देंगे. पेशेवरों से जुड़ाव रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. संकोच कम होगा.

पर्सनल लाइफ- आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे. घरेलु मामले हल होंगे. परिवार में शुभता सहजता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन के अवसर बनेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी रहेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में मधुरता बनाए रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा.

फेवरेट नंबर- 2 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर- मरून

एलर्ट्स- योजना से चलें. विवाद बहस से बचें. धैर्य व सामंजस्य रखें.

---- समाप्त ----