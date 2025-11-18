Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 18 November 2025: मूलांक 5 वालों के आस्था मनोबल से कार्य सधेंगे, विविध विषयों में रुचि रहेगी

नंबर 5- 18 नवंबर 2025 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन सभी मामले साधने और आर्थिक लाभ बढ़ाने में सहयोगी है. निजी मोर्चे पर धैर्य से आगे बढ़ते रहेंगे. पेशेवर अधिक प्रभावशाली रहेंगे. अपनों के संग खुशियां साझा करेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सभी की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन रहेगा. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होंगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति लक्ष्य पर नजर बनाए रखते हैं. बातों के धनी होते हैं. मित्रगण सहयोगी होते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. रुटीन संवारें. अनुशासन बढ़ाएं. भावुकता से बचेंगे. कामकाजी विषयों में उतावली नहीं दिखाएंगे. संकोच त्यागें.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक विषयों पर फोकस बढ़ाए रखेंगे. कामकाज में रुटीन संवारेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्यगत स्पष्टता बनाए रखेंगे. आस्था मनोबल से कार्य सधेंगे. अनुभवियों का साथ रखेंगे. कामकाजी चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे. गति सहज बनी रहेगी. साझा प्रयासों में पर ध्यान देंगे. अतिउत्साह में नहीं आएं.

पर्सनल लाइफ- मित्रगण सहयो बनाए रखेंगे. विविध विषयों में रुचि रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में सफलता रहेगी. संवाद चर्चा बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्ट रहेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंट को समय लेकर जाएं. परस्पर मिठास बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- कारोबारी व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यवहार संवारेंगे. व्यक्तित्व भव्य रहेगा. आकर्षण में वृद्धि होगी. योग व्यायाम बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 5 6 8

फेवरेट कलर- गुड़ के समान

एलर्ट्स- सबका साथ निभाएं. आशंका में न आएं. सजगता बढ़ाएं.

