Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 18 January 2026: करीबियां का सहयोग मिलेगा, हर्ष आनंद से समय बीतेगा

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

नंबर 9- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभ प्रभाव को बनाए रखने वाला है. कार्य व्यापार पर स्पष्टता बढ़ाएंगे. कामकाज में फोकस बढ़ा रहेगा. पेशेवर प्रदर्शन संवारेंगे. योजनाओं को गति देंगे. वाणिज्यिक कार्यों में सफलता मिलेगी. महत्वपूर्ण मामले संवरेंगे. मंगल के अंक 9 क व्यक्ति अनुशासित होते हैं. साहस दिखाने में आगे होते हैं. टीम का नेतृत्व करते हैं. आज इन्हें कार्यगति बढ़ाना है. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता रखेंगे. अनुशासन अनुपालन बढ़ाएंगे. उल्लेखनीय कार्यों में रुचि रहेगी. पेशेवर प्रभावशाली बने रहेंगे. श्रेष्ठ प्रयासों में उत्साह दिखाएंगे. इच्छित सफलता मिलेगी. विनम्र बने रहेंगे.

मनी मुद्रा- सहज सफलता बनी रहेगी. कामकाजी विषयों को साधेंगे. लाभ प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. करियर कारोबार में मनोवांछित परिणाम मिलेंगे. पेशेवरों का साथ रहेगा. साझीदारी में रुचि रखेंगे. सहभागिता बढ़ाएंगे. आर्थिक मामले संवरेंगे. संपर्क संवाद बेहतर होगा. अधिकारियों से तालमेल बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंधों में सामंजस्यता बनाए रखेंगे. निजी विषयों उत्साह से काम लेंगे. मित्रगण मददगार रहेंगे. करीबियां का सहयोग मिलेगा. हर्ष आनंद से समय बीतेगा. संबंधों में उत्साहित रहेंगे. भावनात्मक मामले पक्ष में बनेंगे. सबको जोड़ने में सफल होंगे. अवसरों को भुनाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रुटीन बनाए रखेंगे. सबका सम्मान करेंगे. अतिथि आएंगे. खानपान पर ध्यान देंगे. स्वास्थ्य संवार पाएगा. साज सज्जा बढ़ाएंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट रेड

एलर्ट्स- नियम पालन रखें. अनुपालन अनुशासन अपनाएं. लोभ से बचें.

