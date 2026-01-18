Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 18 January 2026: धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे, बड़प्पन से काम लेंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन शुभ फलकारक है. पेशेवर उम्मीदों पर खरे उतरेंगे. निजी विषयों में रुचि बढ़ी रहेगी. करियर व्यापार में पहल बनाए रखेंगे. बड़ों की आज्ञा मानेंगे. समकक्षों का साथ बनाए रखेंगे. नए लोगों पर जल्द भरोसे से बचेंगे. प्रभावी परिणाम प्राप्त होंगे. पेशेवर मामलों में स्पष्टता बनाए रहेंगे. सूझबूझ से राह बनाएंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति वर्ग भेद में कम विश्वास करते हैं. सबको साथ लेकर चलते हैं. आज इन्हें जल्दबाजी नही करना है. पहल करने से बचना है. वरिष्ठों से बनाकर चलें. चर्चा संवाद बढ़ाएं. परस्पर सहयोग रहेगा. अनजान परिस्थितियों में सावधानी रखें.

मनी मुद्रा- कामकाज में संतुलित गति बनाए रखेंगे. विभिन्न वाद विवाद में जीत मिलेगी. प्रबंधन पर बेहतर बनाए रखेंगे. पेशेवरता और कार्यक्षमता संवारेंगे. करियर व्यापार मध्यम रहेगा. जिम्मेदारियों को निभाएंगे. नियमों का अनुसरण बनाए रखेंगे. सीख सलाह पर अमल बढ़ाएंगे. मितभाषी बने रहें.

पर्सनल लाइफ- मित्र वर्ग मददगार बना रहेगा. घर परिवार में सुख सौख्य का वातावरण बनेगा. प्रेम संबंध सुखद रहेंगे. धैर्य विश्वास बनाए रखेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे. प्रिय प्रसन्न रहेंगे. अपनों का साथ मिलेगा. निजी विषयों में अति उत्साह से बचें. रिश्तों में अनुकूलता रखें. व्यक्तिगत संबंध संवरेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- परिवार में सामंजस्य रहेगा. आपसी विश्वास से आगे बढ़ेंगे. रहन सहन पर ध्यान देंगे. गरिमा गोपनीयता अपनाएंगे. मनोबल ऊंचा रखें. स्वास्थ्य पर फोकस बढ़ाएंगे. रुटीन संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 8 9

फेवरेट कलर्स- वॉइलेट

एलर्ट्स- व्यर्थ संवाद से बचें. अनजान पर भरोसा न करें.

