Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 18 January 2026: अवसरों का लाभ उठाएंगे, उम्मीद पर खरे उतरेंगे

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

और पढ़ें

नंबर 7- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. आज का दिन अंक 7 के लिए बेहतर परिणामों को बनाए रखने में सहयोगी है. करीबियों के सहयोग से उत्साहित रहेंगे. घर परिवार में शुभता रहेगी. लक्ष्य के प्रति सक्रियता बनाए रखेंगे. करीबियों का साथ सहयोग पाएंगे. प्रतिभा प्रदर्शन में आगे रहेंगे. जीत का प्रतिशत संवार पर रहेगा. अवसरों का लाभ उठाएंगे. उम्मीद पर खरे उतरेंगे. अनुशासन और आज्ञाकारिता रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं. विषय विशेष के विद्वान होते हैं. आज इन्हें आधुनिकता अपनाना है. परंपराओं पर जोर बनाए रखेंगे. प्रतिस्पर्धा में प्रभावशाली रहेंगे. सहज व्यवहार रखेंगे.

मनी मुद्रा- करियर व्यापार में सूझबूझ से आगे बढेंगे. लक्ष्य पर फोकस बढ़ाएंगे. इच्छित प्रस्ताव प्राप्त होंगे. पद प्रतिष्ठा को बल मिलेगा. कामकाज में गति रहेगी. नेतृत्व पर जोर रहेगा. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. संसाधन बल पाएंगे. आर्थिक मामले पक्ष में बनेंगे. नियंत्रित गति से आगे बढ़ेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- मित्रगणों का साथ रहेगा. रिश्ते भरोसेमंद रहेंगे. व्यक्तिगत विषयों में रुचि दिखाएंगे. संपर्क संवाद बढ़ा हुआ रहेगा. संबंधों को मजबूती मिलेगी. सबका विश्वास बनाए रखेंगे. भावनात्मक विषयों में स्पष्टता लाएंगे. चर्चा में धैर्य दिखाएं. निजी संबंध संवारें. मन का मामले सुखद होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- रचनात्मकता बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी बनाए रखेंगे. सहयोग का भाव बढ़ेगा. ऊर्जावान रहेंगे. सुविधाओं में वृद्धि होगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. मनोबल ऊंचा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर- मडकलर

एलर्ट्स- जोखिम न लें. अतिविश्वास में न आएं. विनम्र रहें.

---- समाप्त ----