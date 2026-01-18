Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 18 January 2026: वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 6 के लिए आज का दिन उमंग ऊर्जा को बनाए रखने वाला है. अपनों के साथ सुख से समय बिताएंगे. करियर कारोबार में तेजी रहेगी. इच्छित लक्ष्य हासिल कर सकेंगे. पेशेवर फोकस बनाए रखेंगे. परिवार के लोगों और प्रियजनों से तालमेल बढ़ेगा. आर्थिक विषयों में बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति पूरे सुख भोग से जीवन जीना पसंद करते है. लोग इनसे आकर्षित होते हैं. आज इन्हें जानकार साथियों के सहयोग से कार्य साधने हैं. कौशल बढ़ाने पर जोर रखें. पद प्रतिष्ठा पर बल दें. घर परिवार का साथ रहेगा. बड़प्पन की सोच रहेगी.

मनी मुद्रा- लाभ का प्रतिशत बढ़त पर बना रहेगा. कार्य प्रदर्शन अपेक्षा से अच्छा रहेगा. कार्यस्थल पर अधिकाधिक समय देंगे. पेशेवरों से जुड़ाव बनाए रखेंगे. समकक्ष सहयोगी रहेंगे. वाणिज्यिक समझ बढ़ेगी. तेजी की सोच रहेगी. भेंटवार्ता पर ध्यान देंगे. सभी से तालमेल रहेगा. योजनाएं गति लेंगी.

पर्सनल लाइफ- आत्मविश्वास से भरे रहेंगे. स्पष्टता से बात रखेंगे.घरेलु मामले हल होंगे. परिवार में शुभता सहजता रहेगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. संबंध प्रगाढ़ होंगे. उत्सव आयोजन के अवसर बनेंगे. व्यक्ति विशेष के प्रति झुकाव रहेगा. करीबी सहयोगी बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- वाणी व्यवहार में मधुरता रखेंगे. साज संवार बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. जीवनशैली संवार पाएगी. स्वयं पर ध्यान देंगे. उत्साह मनोबल बढ़ेगा. संवेदनशील रहेंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 5 6 7 9

फेवरेट कलर- श्वेत

एलर्ट्स- नियम व योजना से चलें. विवाद से बचें. धैर्य व सामंजस्य रखें.

