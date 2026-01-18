Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 18 January 2026: अति उत्साह में नहीं आएंगे, साहस पराक्रम बढ़ाएंगे

मूलांक 5: जिन लोगों का जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 है.

नंबर 5- 18 जनवरी 2026 का मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है. अंक 5 के लिए आज का दिन हर क्षेत्र में प्रभावपूर्ण स्थिति का परिचायक है. पेशेवर अपेक्षा के अनुरूप प्रदर्शन बनाए रखेंगे. अपनों के साथ खुशियां साझा करेंगे. सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. सभी की भावनाओं का सम्मान रखेंगे. अपनों का साथ समर्थन बना रहेगा. आवश्यक सूचनाएं प्राप्त होंगी. बुध के अंक 5 के व्यक्ति पूरी सूझबूझ से कदम उठाते हैं और परिणाम के प्रति आश्वस्त होंगे. आत्मविश्वास अच्छा होता है. व्यवहारिक मित्र होते हैं. आज इन्हें उत्साह बनाए रखना है. रुटीन संवारें. अनुशासन बढ़ाएं. भावुकता से बचेंगे. कामकाजी विषयों में उतावली नहीं दिखाएंगे.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक लाभ संवार पर बना रहेगा. विविध विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. गति सहज बनी रहेगी. साझा प्रयासों में पर ध्यान देंगे. अति उत्साह में नहीं आएंगे. रुटीन संवारेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. लक्ष्यगत स्पष्टता बनाए रखेंगे. आस्था मनोबल से कार्य सधेंगे. अनुभवियों का साथ रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- मित्रगण सहयोग रखेंगे. निजी विषयों में रुचि रहेगी. प्रेम स्नेह के मामलों में सफलता रहेगी. संवाद चर्चा बनाए रखेंगे. रिश्तों में सहजता बढ़ाएंगे. संबंधों में स्पष्ट रहेंगे. आत्मनियंत्रण बढ़ाएंगे. भेंट को समय लेकर जाएं. परस्पर मिठास बढ़ेगी.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था पर ध्यान देंगे. व्यवहार संवारेंगे. व्यक्तित्व भव्य रहेगा. आकर्षण में वृद्धि होगी. योग व्यायाम बनाए रखें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 7 8

फेवरेट कलर- पिस्ता कलर

एलर्ट्स- आशंका में न आएं. सजगता बढ़ाएं. विश्वास से आगे बढ़ें.

