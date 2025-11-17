Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 17 November 2025: स्थिति का लाभ उठाएंगे, व्यवस्था पर जोर देंगे

नंबर 6

17 नवंबर 2025का मूलांक 8 और भाग्यांक 1 है.आज का दिन अंक 6 के लिए सुखवर्धक है.कामकाज में रुटीन बनाए रखेंगे.कार्यगति बढ़ाने का सहज प्रयास बनाए रखेंगे.लाभ प्रतिशत औसत से अच्छा रहेगा.तर्क व बहस से बचेंगे.धैर्यपूर्वक लक्ष्यों को साधेंगे.परिजन मददगार होंगे.जरूरी चर्चा संवाद आगे बढ़ा पाएंगे.शुक्र के ़अंक 6 के व्यक्ति में भव्यता बनाए रखने की समझ होती है.साधारण वस्तु को असाधारण बनाने की क्षमता होती है.कला कौशल से सबको प्रभावित करते हैं.आज इन्हें सूझबूझ से आगे बढ़ना है.कामकाजी गतिविधियां में तेजी लाना है.निजी विषयों में विनम्रता बनाए रहेंगे.उमंग उत्साह दिखाएंगे.घरेलु मामलों में सजगता रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में अपेक्षित वातावरण और प्रभाव बना रहेगा.कारोबार में सहज रहेंगे.अनुभव व कौशल का लाभ मिलेगा.आकर्षक प्रदर्शन बनाए रहेंगे.व्यवसाय में विविधता रहेगी.सकारात्मक प्रस्ताव मिलेंगे.नौकरीपेशा प्रभावी रहेंगे.समकक्षों का सहयोग रहेगा.स्थिति का लाभ उठाएंगे.व्यवस्था पर जोर देंगे.

पर्सनल लाइफ- परिजन सहयोगी होंगे.प्रियजनों के लिए प्रयास बढ़ाएंगे.प्रेम में सरलता बढ़ाएंगे.अपनों का सहयोग पाएंगे.चर्चा संवाद बढ़ाएंगे.समर्पण की भावना रखेंगे.सबसे बनाकर चलेंगे.गलतियां क्षमा करेंगे.अहंकार में न आएं.वचन निभाएंगे.आशंका से मुक्त रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- घरेलु वातावरण आनंदकर रहेगा.संसाधनों पर ध्यान देंगे.स्वास्थ्य संवरेगा.कार्य में सहजता रहेगी.बड़ों की सीख मानेंगे.सलाह पर ध्यान देंगे.मेहमान आएंगे.

फेवरेट नंबर- 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- मैजेंटा

एलर्ट्स- विवाद से दूर रहें.संवेदनशीलता बढ़ाएं.स्पष्टता रखें.

