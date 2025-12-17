Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 17 December 2025: व्यापार में अपेक्षित लाभ रहेगा, जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे

मूलांक 8: जिन लोगों का जन्म 8, 17, या 26 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 8 है.

नंबर 8- 17 दिसंबर 2025 का मूलांक 8 और भाग्यांक 2 है. अंक 8 के लिए आज का दिन भाग्यवर्धक है. लाभ संवार पर रहेगा. परिवार का विश्वास पाएंगे. निजी मामलों में सामंजस्य रखेंगे. कार्य व्यापार में सूझबूझ से आगे बढ़ते रहेंगे. संपर्क संचार प्रभावी रहेगा. सुखद परिणामों से उत्साहित रहेंगे. चहुंओर लाभ प्रभाव ऊंचा बना रहेगा. साझा भावना बल पाएगी. नौकरीपेशा बेहतर करते रहेंगे. शनि के अंक 8 के व्यक्ति अन्य से संबंध निभाने में सहनशील होते हैं. पहल करने में संकोच दिखाते हैं. आज इन्हें सक्रियता और संपर्क बढ़ाना है. संचार संवाद में बेहतर बने रहेंगे. व्यर्थ दखल से बचेंगे. वातावरण सुखप्रद बना रहेगा.

मनी मुद्रा- करियर संवार पाएग. पेशेवर उम्दा प्रदर्शन बनाए रहेंगे. परिणामों से उत्साहित रहेंगे.यात्रा की संभव है. चर्चाएं पक्ष में बनेंगी. व्यापार में अपेक्षित लाभ रहेगा. जिम्मेदिरयों को बखूबी निभाएंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे. सूझबूझ से काम लेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. समझौतों में प्रभावी रहेंगे.

पर्सनल लाइफ- घर में सुख सौख्य बढ़ा रहेगा. करीबियों से भेंट मुलाकात होगी. जरूरी चर्चा के अवसर बढ़ेंगे. निजी प्रयासों को बेहतर बनाए रखेंगे. रिश्तों में सामंजस्यता रखेंगे. मन के मामले संवार पर रहेंगे. संबंधों में उत्साह दिखाएंगे. सबको प्रसन्न रखेंगे. स्वजनों का ख्याल रखेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- नीति नियम अनुशासन बढ़ाएंगे. विविध प्रयास संवार लेंगे. संसाधन बढ़ेंगे. व्यवस्था मजबूत रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल और उत्साह बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर- मोरपंख के समान

एलर्ट्स- सजगता रखें. लालच से बचें. आदरभाव बढ़ाएं. जिद न करें.



