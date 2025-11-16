Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 16 November 2025: रिश्ते संवार पाएंगे, मन के मामले उत्तम रहेंगे

नंबर 7

16 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन मंगलकारी है. संबंधों में रुचि बढ़ी रहेगी. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. धैर्य और उत्साह से काम लेंगे. निजी मामले अधिक बेहतर बनाए रहेंगे. लाभ और विस्तार का प्रयास अच्छा रहेगा. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति कार्य विशेष में दक्षता रखते हैं. सहज प्रबंधन में सक्षम होते हैं. व्यक्तिगत प्रभावी बनाए रखेंगे. आज इन्हें नीति नियमों और निर्णयों पर जोर देना है. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. कार्य व्यापार बढ़ाने की कोशिश बनाए रखेंगे. करियर कारोबार के विषय पक्ष में रहेंगे. संकोच न दिखाएं. आशंकाएं छोड़ें.

मनी मुद्रा- सबको जोड़कर आगे बढ़ेंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. इच्छित सफलताएं प्राप्त होंगी. लोग प्रभाव में बने रहेंगे. कामकाज संवार पर होगा. बड़ी सोच बनाए रखें. व्यवस्था मजबूत बनाएं. लाभ पर फोकस बढ़ेगा. उल्लेखनीय परिणाम सधेंगे. प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. आशंकाएं दूर होंगी.

पर्सनल लाइफ- करीबी सहयोग बनाए रखेंगे. स्वजनों के साथ सुखप्रद समय बिताएंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. भावनात्मक विषयों में सहजता बनी रहेगी. संबंधों में सजगता बनाए रहेंगे. भेंटवार्ता पर जोर देंगे. रिश्ते संवार पाएंगे. मन के मामले उत्तम रहेंगे. परस्पर प्रेम बढ़ा रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- सुख सौख्य रहेगा. वाणी व्यवहार प्रभावी रहेगा. आत्मविश्वास में वृदिध होगी. सेहत सुधरेगी. सीख सलाह रखेंगे. मनोरंजन में रुचि दिखाएंगे. मनोबल बढ़ेगा.



फेवरेट नंबर- 1,2, 3, 4, 7, 8, 9

फेवरेट कलर्स- ब्लड रेड

एलर्ट्स- सहजता बढ़ाएं. अतिवादी होने से बचें. तथ्यों की जांच बनाए रखें. बड़ा सोचें.

---- समाप्त ----