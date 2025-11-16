Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 16 November 2025: करियर में बेहतरी और रिश्तों में मजबूती, आज भाग्य आपका साथ देगा

16 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 6 के आज का दिन करियर व्यापार में तुलनात्मक बेहतर प्रदर्शन बनाए रखने वाला है. विविध कार्यों पर फोकस रखेंगे. करियर व्यापार में सक्रियता रहेगी. वार्तालाप पर जोर बनाए रखेंगे. व्यवस्था पर ध्यान देंगे. परस्पर सहयोगा का भाव रहेगा. पेशेवर सहजता बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियां पर जोर देंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति समाज पर प्रभाव छोडने में सफल रहते हैं. लोग इनसे प्रेरणा पाते हैं. उच्च मनोबल बनाए रखते हैं. आज इन्हें सहकारिता से आगे बढ़ना है. नीतीगत कार्य करें. अनुकूलन बढ़ेगा. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे.

मनी मुद्रा- आर्थिक मामले गति लेंगे. आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य करेंगे. विविध लक्ष्यों को साधेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में सभी सहयोगी होंगे. स्पष्टता बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय लाभकर बना रहेगा. संपर्क संवाद संवार पाएगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम उठाने से बचेंगे.



पर्सनल लाइफ- निजी मामलों में धैर्य बढ़ाएंगे. सुख सौख्य बनाए रखेंगे. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे. आपसी विवाद टालेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न करें. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. प्रेम संबंध पूर्ववत् बने रहेंगे.



हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन सामान्य रहेगा. लोगों पर भरोसा बनाए रखेंगे. वचन निभाने का प्रयास रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे.



फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- श्वेत

एलर्ट्स- व्यवस्था बढ़ाएं. साहस पराक्रम से काम लें. पूर्वाग्रह में न आएं.

