scorecardresearch
 

Feedback

Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 16 November 2025: समझदारी से कदम बढ़ाएं, करियर में अच्छे नतीजे मिलने के संकेत

Numerology Number 5 Prediction, Aaj ka Mulank 5 16 November 2025: दिन प्रगति देने वाला है. जोखिम से बचें, रुटीन संवारें और पेशेवर मामलों में बेहतर प्रदर्शन पाएंगे. रिश्तों में सामंजस्य और स्वास्थ्य सामान्य रहेगा.

Advertisement
X
five horoscope
five horoscope

16 नवंबर 2025 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 5 के लिए शुभ सूचक है. पेशेवर मामलों के लिए औसत से अच्छे परिणाम बने रहेंगे. अनजान लोगों से दूरी बनाए रखेंगे. अतार्किक समझौतों से बचेंगे. पेशेवरों और परिचितों के साथ से सहजता रखेंगे. जिम्मेदारों से मेल मुलाकात के मौके भुनाएंगे. रुटीन कार्य संवार पाएंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति व्यवस्था के प्रिय होते हैं. सभी से बनाकर राह निकालने में निपुण होते हैं. आज इन्हें जोखिम से बचना है. दबाव में कार्य नहीं करना है. अतार्किक गतिविधियों से दूर रहना है. वातावरण को सुधारने पर जोर रखें. बड़ों का सहयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहेंगे. मितभाषिता अपनाएंगे.


मनी मुद्रा- कार्य व्यापार पर जोर बढ़ा रहेगा. सहकर्मियों से तालमेल रखेंगे. करियर कारोबार में समय प्रबंधन बढ़ाएंगे. भेंट संवाद का स्तर बेहतर होगा. परस्पर सहयोग रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. वाणिज्य व्यापार प्रभावी रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखेंगे. निरंतरता में संवार लाएंगे.


पर्सनल लाइफ- स्वजनों की अनदेखी न करें. रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखेंगे. मित्र व बंधुओं के साथ वक्त बिताएंगे. निजी विषयों में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. घर परिवार में सुख सौख्य बना रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. उत्साह व सम्मान का भाव रहेगा.

सम्बंधित ख़बरें

निजी कार्यों में सफलता और परिवार का मजबूत साथ, आज का दिन शुभ 
प्रेम में विश्वास रहेगा, बड़ा सोचेंगे 
परिवार में हर्ष आनंद रहेगा, अतिथि आएंगे 
सबको साथ लेकर चलेंगे, करियर कारोबार में लाभ होगा 
भरोसा बढ़ाएंगे,सजगता बनाए रखेंगे 


हेल्थ एंड लिविंग- करीबी भरोसा रखेंगे. परंपरागत कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे.


फेवरेट नंबर-  1 2 3 5 6 7 9
फेवरेट कलर्स- अंजीर समान
एलर्ट्स- अनुशासित रहें. लक्ष्य के प्रति स्पष्टता बढ़ाएं. बहस तर्क से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement