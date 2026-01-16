scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 9 वाले चर्चा संवाद में बेहतर रहेंगे, प्रबंधन में सूझबूझ दिखाएंगे

Numerology Number 9 Prediction, Aaj ka Mulank 9 16 January 2026: आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में उछाल आएगा.  चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.  प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी.

नंबर 9- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.  अंक 9 के लिए आज का दिन इच्छित स्थिति को बनाए रखने वाला है.  आर्थिक वाणिज्यिक विषयों में उछाल आएगा.  चहुंओर बेहतर प्रदर्शन बनाए रहेंगे.  मित्रों सहकर्मियों का सहयोग रहेगा.  व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ेंगे.  प्रभावशाली लोगों से मुलाकात होगी.  लाभ और प्रभाव संवार पर रहेगा.  मंगल के अंक 9 के व्यक्ति कार्य के प्रति पूरी संजीदगी बनाए रखते हैं.  लक्ष्य के होने पर ही आराम करने में विश्वास करते हैं.  व्यवस्था पर भरोसा बनाए रखते हैं.  आज इन्हें सूचना संपर्क पर जोर रखना है.  व्यवस्था को मजबूती देंगे.  पेशेवरता अपनाएंगे.  चर्चा संवाद में प्रभावी रहेंगे.  बड़ों की सुनेंगे.  साहस बनाए रखेंगे. 

मनी मुद्रा- विभिन्न कार्यकारी मामलों में गति आएगी.  पद प्रतिष्ठा और प्रभाव बनाए रखेंगे.  लेनदेन के पक्के रहेंगे. प्रतिभा संवार पाएगी.  लाभ का प्रतिशत अच्छा रहेगा.  विभिन्न वाणि्िज्यक विषयों में रुटीन बनाए रखेंगे.  आर्थिकी संवरेगी.  लाभ बढ़त पर रहेंगे.  प्रबंधकीय में सक्रियता दिखाएंगे.  फोकस रखेंगे. 

पर्सनल लाइफ- निजी संबंधों में स्मरणीय पल बनेंगे.  अपनों के साथ सुखकर पल बिताएंगे.  रिश्तों में सुधार बना रहेगा.  संकोच में कमी आएगी.  जरूरी बात कहेंगे.  जीवन में हर्ष आनंद बढ़ेगा.  खुशियां बढ़ाएंगे.  अपनों का विश्वास जीतेंगे.  उत्साहित बने रहेंगे. 

हेल्थ एंड लिविंग- सुख सौख्य बढ़त पर रहेगा.  अतिथि का सत्कार करेंगे.  सहयोग बढ़ाएंगे.  स्वास्थ्य पर जोर देंगे. समस्याएं हल होंगी.  संबंध संवारेंगे.  मनोबल ऊंचा रहेगा. 

फेवरेट नंबर- 1 3 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- मरून

एलर्ट्स- सहकार सद्भाव बढ़ाएं.  संकीर्णता का त्याग करें.  बैरभाव छोडें़

---- समाप्त ----
