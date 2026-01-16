Aaj ka Mulank 8 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 8 वालों पर मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा, ये है लकी नंबर

नंबर 8- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 8 के लिए पेशेवरों से बेहतर संबंध बनाने में सहयोगी है. कार्यगति तेज बनाए रखेंगे. वाणिज्यिक विषयों में सहजता रहेगी. महत्वपूर्ण भेंट प्राप्त हो सकती है. कला कौशल व पेशेवरता बढ़ाएंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मिठास रहेगी. प्रेम में अनुकूलता रहेगी. शनि के अंक 8 के व्यक्ति संकोची होते हैं. लोगों की मददद करने के लिए तत्पर रहते हैं. सबके प्रति सद्व्यहार बनाए रखने पर बल देते हैं. आज इन्हें प्रबंधन बढ़ाना है. प्रतिभा योग्यता से राह बनाएंगे. बड़प्पन रखेंगे. अप्रत्याशित लाभ संभव है. अनुकूलता बनी रहेगी. समझौतों में जल्दबाजी न दिखाएं. अनुकूलन बढ़ेगा.

और पढ़ें

मनी मुद्रा- पेशेवर मामलों में सादगी बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास से निर्णय लेंगे. सबसे बनाकर चलेंगे. आर्थिक मामलों में प्रभावी रहेंगे. कार्यविस्तार की योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. जल्दबाजी नहीं दिखाएं. नीति नियमों का सम्मान करें. सीख सलाह रखें. सामंजस्यता बढ़ेगी. अनुशासन अपनाएंगे. रुटीन बनाए रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- सभी की खुशी का ख्याल रखेंगे. आयोजनों में शामिल होंगे. इच्छित सूचना संभव है. बंधुजनों से संबंध सुधरेंगे. मेलजोल में बेहतर होंगे. आत्मविश्वास बल पाएगा. घर का आए का सम्मान रखेंगे. रिश्तों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन बना रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- मान सम्मान बनाए रखेंगे. धैर्य धर्म से आगे बढ़ेंगे. निरंतरता रखेंगे. परिजनों का समर्थन रहेगा. अपनों की देखभाल करेंगे. मेहमान आएंगे. उत्साह बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 2 5 7 8 9

फेवरेट कलर्स- फिरोजी

एलर्ट्स- हड़बड़ी से बचें. निर्णय में सहजता बनाए रहें. आत्मनियंत्रण बढ़ाएं.

---- समाप्त ----