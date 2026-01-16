Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 7 वाले सभी से तालमेल संवारेंगे, लाभ का प्रतिशत ऊंचा रहेगा

नंबर 7- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 7 के लिए आज का दिन कामकाज में श्रेष्ठता को बनाए रखेगा. निजी विषयों में सबसे बनाकर चलेंगे. कार्यविस्तार का प्रयास सफल रहेगा. धन संपत्ति के मामले संवरेंगे. नवीन विषयों पर रुचि बढ़ाएंगे. सफलताओं से उत्साहित रहेंगे. प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे. कामकाजी क्षेत्रों में बेहतर रहेंगे. मित्र व बंधुओं का साथ सहयोग पाएंगे. बुध के अंक 7 के व्यक्ति कार्यप्रबंधन में बेहतर होते हैं. समय के साथ चलते हैं. व्यक्तिगत प्रभाव बनाए रखेंगे. आज इन्हें निसंकोच गति बढ़ाना है. व्यक्तित्व संवार पाएगा. सबको साथ लेकर चलेंगे. साझा हित का प्रयास बनाए रखेंगे. अनुकूलता रहेगी.

मनी मुद्रा- करियर कारोबार में हितलाभ संवरेगा. जीत का प्रतिशत उम्मीद से अच्छा रहेगा. विविध मामलों में सफलता पाएंगे. पेशेवर प्रभावशाली रहेंगे. सूझबूझ से परिणाम बनाएंगे. व्यापार बढ़ाएंगे. उद्योग कार्यों को गति देंगे. लोकप्रियता बढ़त पर रहेगी. कार्यविस्तार का जोर रखेंगे. अधिकारियों की सुनेंगे.

पर्सनल लाइफ- व्यक्तिगत संबंधों में सकारात्मकता बनीरहेगी. रिश्तों को बेहतर बनाएंगे. संवेदनशीलता बढ़ेगी. स्वजनां के साथयात्रा संभव है. प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी. सहज सुधार बना रहेगा. उत्सव आयोजन में शामिल होंगे. सरप्राइज मिल सकती है. अतिथि का सत्कार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- धैर्य रखेंगे. अपनों की खुशी बढ़ाएंगे. समय प्रबंधन सं कार्य करेंगे. व्यक्तित्व पर जोर देंगे. खानपान संवारेंगे. जीवनस्तर भव्य रहेगा. स्वास्थ्य सुधार पर रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 4 7 9

फेवरेट कलर्स- कांसे के समान

एलर्ट्स- सहजता बढ़ाएं. अतिवादी होने से बचें. तथ्यों की जांच करें.

