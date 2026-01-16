Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 6 वालों को करीबियों का साथ रहेगा, कार्यों में सरलता रखेंगे

नंबर 6- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 6 के लिए आज का दिन हितों के बढ़ावे में सहयोगी है. करियर व्यापार में शुभता बनी रहेगी. पेशेवर तेजी बनाए रखेंगे. विविध गतिविधियां पर जोर देंगे. उधार के लेनदेन से बचेंगे. अपनों की भावनाओं का आदर करेंगे. कामकाज में जल्दबाजी नहीं दिखाएंगे. अनुशासन अनुपालन रखेंगे. व्यक्तिगत विषयों में नियंत्रण बढ़ाएंगे. मित्रों का साथ समर्थन रहेगा. उत्साह से काम लेंगे. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति आत्म प्रोत्साहन से आगे बढ़ते हैं. कलात्मक गतिविधियों में बेहतर होते हैं. आज इन्हें सहकारिता की भावना से कार्य करना है. निर्णय लेने में सहज रहेंगे. सहकर्मी सहायक होंगे.

मनी मुद्रा- रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. विभिन्न उपब्धियों के संकेत बने रहेंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. लाभ बनाए रखने का प्रयास रखेंगे. कार्यगति तेज होगी. नीति नियमों को अपनाए रहेंगे. प्रबंधन प्रशासन पर जोर देंगे. कामकाजी लेनदेन में सजग रहेंगे. आर्थिक स्थितियां सुधार पर बनी रहेंगी.

पर्सनल लाइफ- अपनों के प्रति सहयोग व संरक्षण का नजरिया रखेंगे. भौतिक संसाधन बढ़त पर बने रहेंगे. निजी जीवन सहज रहेगा. अपेक्षित परिणाम बनेंगे. प्रेम में विश्वास रहेगा. मन के मामलों में विनम्र रहेंगे. मित्र मददगार रहेंगे. असहज स्थिति से बचेंगे. धैर्य दिखाएंगे. बड़ा सोचेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- सार्थक संवाद बनाए रखेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. अतिथियों का आदर रखेंगे. सक्रियता से काम लें. सकारात्मकता और मनोबल बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य संवारेंगे.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- ब्राइट सिल्वर

एलर्ट्स- व्यवस्था पर जोर रखें. साहस से काम लें. सीख बनाए रहें.

