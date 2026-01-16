Aaj ka Mulank 5 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 5 वाले करियर व्यापार में उपलब्धियां पाएंगे, व्यवहार पर नियंत्रण रखेंगे

नंबर 5- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 5 के लिए सहज फल परिणाम बनाए रखने वाला है. अपनों का सहयोग पाएंगे. अन्य पर प्रभाव छोड़ने में सफल होंगे. आर्थिक मामले गति लेंगे. बड़प्पन की सोच रहेगी. सभी ओर सामंजस्यता रखेंगे. परस्पर परिचितों के साथ से सहजता बनाए रखेंगे. बुध के अंक 5 के व्यक्ति अन्य पर जल्दी भरोसा नहींं करते हैं. अक्सर आशंका के शिकार भी हो जाते हैं. व् आज इन्हें जोखिमपूर्ण कार्य नहीं करना है. अतार्किक गतिविधियों से दूर रहें. वातावरण को सुधारने पर जोर रखें. बड़ों का सहयोग बढ़ाएं. विनम्र बने रहेंगे. मितभाषिता अपनाएंगे. आशंकाएं छोड़ें. नियमितता निरंतरता रखें.

मनी मुद्रा- कार्य व्यापार पर जोर बढ़ा रहेगा. सहकर्मियों से तालमेल बनाए रखेंगे. करियर कारोबार में प्रबंधन बेहतर होगा. परस्पर सहयोग बना रहेगा. गरिमा गोपनीयता पर ध्यान देंगे. वाणिज्य व्यापार प्रभावी रहेगा. योजनानुसार आगे बढ़ने की सोच रखेंगे. निरंतरता में संवार लाएंगे. विविध कार्यों पर फोकस रखेंगे.

पर्सनल लाइफ- स्वजनों की बातों को अनदेखा न करें. रिश्तों में सामंजस्य रखेंगे. मित्र व बंधुओं के साथ वक्त बीतेगा. निजी विषयों में जल्दबाजी न दिखाएं. घर परिवार में सुख सौख्य रहेगा. प्रियजनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. उत्साह व सम्मान का भाव रहेगा.

हेल्थ एंड लिविंग- करीबी भरोसा बनाए रखेंगे. परंपरागत कार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. स्वास्थ्य मिलाजुला रहेगा. परिजन मददगार रहेंगे. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा. सूझबूझ से काम लेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 5 6 7 8 9

फेवरेट कलर्स- आसमानी

एलर्ट्स- अनुशासित रहें. विश्वास बढ़ाएं. लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहें. बहस से बचें.

