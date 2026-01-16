Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 4 वालों को साख प्रभाव में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा

नंबर 4- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. अंक 4 के लिए आज का दिन शुभ संकेतक है. निजी मामलों में अपेक्षित सफलता पाएंगे. पेशेवर गतिविधियों में धैर्य बनाए रखें. निर्णय क्षमता में सुधार आएगा. अतिउत्साह से बचें. रुटीन को संवारें. कार्य व्यापार पर फोकस रखें. घर परिवार में उत्सव आनंद रहेगा. महत्वपूर्ण कार्य की रूपरेखा बनेगी. भावनात्मक मजबूती बनाए रहेंगे. लक्ष्य साधेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति प्रत्येक विषय के सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार करते हैं. इसमें अक्सर नकारात्मकता चिंतन भी बढ़ जाता है. इससे इन्हें बचना चाहिए. आज इन्हें साहस बनाए रहना है. अनुशासन पर जोर होगा. पद प्रतिष्ठा बल पाएंगे. अनुकूलन रहेगा.

मनी मुद्रा- उद्योग व्यापार में अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखें. सूझबूझ सामंजस्य से आगे बढ़ें. नेतृत्व का समर्थन मिलेगा. प्रबंधन में आगे रहेंगे. जिम्मेदारी से पक्ष रखेंगे. वचन निभाएंगे. नियम के पक्के रहेंगे. कामकाजी विषयों में स्मार्टनेस बढ़ेगी. वाणिज्यिक कार्य बेहतर बनाए रखेंगे. व्यवसायिक मामले हित में रहेंगे. लाभार्जन बढे़ेगा.

पर्सनल लाइफ- घर में सुखप्रद क्षण बनेंगे. प्रेम पक्ष बल पाएगा. भेंट संपर्क स्मरणीय बनेंगे. निसंकोच आगे आने की कोशिश होगी. भ्रमण मनोरंजन पर जा सकते हैं. निजी विषयों में रुचि रहेगी. संबंधों को साधेंगे. वादा निभाएंगे. चर्चा संवाद में मिठास रखेंगे. संकोच कम होगा.

हेल्थ एंड लिविंग- अपनों के सहयोग से प्रसन्नता बढ़ेगी. सुख सौख्य से रहेंगे. साख में वृद्धि होगी. खानपान में सुधार लेगा. जीवनशैली संवरेगी. रचनात्मक कार्यों ेसे जुड़ेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 5 7

फेवरेट कलर्स- स्फटिक के समान

एलर्ट्स- तनाव में न आएं. भ्रम व बहकावे में न आएं. अफवाहों को अनदेखा करें.

