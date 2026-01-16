scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 3 वाले रिश्तों में फोकस रखेंगे, पेशेवर विषयों में तैयारी रखेंगे

Numerology Number 3 Prediction, Aaj ka Mulank 3 16 January 2026: मनोवांछित परिणाम पाएंगे.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  कार्यगति प्रभावशाली रहेगी.  प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे.  महत्वपूर्ण मामले आगे बढ़ाएंगे. 

Advertisement
X
three horoscope
three horoscope

नंबर 3- 16 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है.  आज का दिन अंक 3 के लिए वातावरण में शुभता का संचार बनाए रखने वाला है.  पेशेवर पहल बनाए रख सकेंगे.  व्यवस्था पर ध्यान देंगे.  सहयोग का भाव बना रहेगा.  करीबी उपलब्धि अर्जित करेंगे.  करियर कारोबार में पेशेवरों से तालमेल बढ़ाएंगे.  सीख सलाह बढ़ाएंगे.  व्यवस्था को मजबूती देंगे.  पेशेवर विषयों में तैयारी रखेंगे.  गुरु के अंक 3 के व्यक्ति प्रभावी व अनुभवी सलाहकार होते हैं. शिक्षा और प्रशिक्षण रुचि बनाए रखते हैं.  आज इन्हें पहल पराक्रम बनाए रखना है.  लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ेंगे. प्रयास बनाए रखेंगे.  साहस संपर्क बेहतर बने रहेंगे.  सूझ समझ का स्तर बढ़ा हुआ रहेगा. 

मनी मुद्रा- अधिकारियों व जिम्मेदारों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे.  कामकाज में उछाल रहेगा.  कार्य व्यापार में चहुंओर शुभता रहेगी.  मनोवांछित परिणाम पाएंगे.  आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.  कार्यगति प्रभावशाली रहेगी.  प्रभावी प्रदर्शन बनाए रखेंगे.  आर्थिक मामलों में तेजी लाएंगे.  महत्वपूर्ण मामले आगे बढ़ाएंगे. 

पर्सनल लाइफ- प्रियजनों से तालमेल बढ़ाएंगे.  रिश्तों में फोकस रखेंगे.  चर्चा संवाद में रुचि लेंगे.  भावनात्मकता बल पाएंगी.  परिवार में हर्ष आनंद रहेगा.  सभी का भरोसा बना रहेगा.  परिजन सहयोगी होंगे.  निजी विषय सकारात्मक रहेंगे.  भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

मूलांक 2 वालों के पेशेवर प्रयास गति लेंगे, योजना कार्यगति बनाए रखेंगे
मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा
करियर व्यापार में तेजी व नियंत्रण बढ़ाएंगे, श्रमशील और संतुलित रहेंगे
विविध प्रदर्शनों में प्रभावी रहेंगे, विभिन्न क्षेत्रों से लाभ बढ़ाएंगे
मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा

हेल्थ एंड लिविंग- शारीरिक सक्रियता बनाए रखेंगे.  सेहत में सुधार होगा.  व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा.  खानपान आकर्षक रहेगा.  प्रयास बढ़ेंगे.  स्मार्ट वर्किंग बढ़ेगी.  अतिथि आएंगे. 

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 7 9

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- बड़ों का सानिध्य रखें.  समय पर कार्य करें.  बहस से बचें. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement