Aaj ka Mulank 1 Ank Jyotish 16 January 2026: मूलांक 1 वाले कामकाजी रुटीन पर फोकस बढ़ाएंगे, खानपान आकर्षक रहेगा

नंबर 1- 6 जनवरी 2026 का मूलांक 7 और भाग्यांक 9 है. आज का दिन अंक 1 के लिए सभी क्षेत्रों में शुभत्व बनाए रहेगा. वाणिज्यिक कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएंगे. समता सामंजस्यता का भाव रहेगा. मित्रों का सहयोग रहेगा. आधुनिक गतिविधियों में रुचि दिखाएंगे. आर्थिक पक्ष सबल बना रहेगा. सूर्य के अंक 1 के व्यक्ति जीवन के प्रति पॉजीटिव नजरिया रखते हैं. चुनौतियों का मुकाबला साहस से करते हैं. प्रबंधन में आगे रहते हैं. आज इन्हें सहकारिता से आगे बढ़ना है. नीतीगत कार्य करें. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारियों पर जोर देंगे. बड़ों से सामंजस्य बढ़ाएंगे. वार्तालाप पर जोर रखेंगे. अनजान लोगों से दूरी रखेंगे. अतार्किक समझौतों से बचेंगे.

मनी मुद्रा- वित्तीय गतिविधियों में पहल बनाए रखेंगे. बजट व निवेश पर फोकस बनाए रखेंगे. लक्ष्यों को साधेंगे. जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे. कार्य व्यापार में सभी सहयोगी होंगे. स्पष्टता बनाए रखेंगे. करियर व्यवसाय लाभकर बना रहेगा. संपर्क संवाद संवार पाएगा. प्रबंधन पर ध्यान देंगे. जोखिम से बचेंगे.

पर्सनल लाइफ- पारिवारिक मामलों में उत्साह बनाए रखेंगे. सबसे मेलजोल बढ़़ाएंगे. आपसी विवादों को टालेंगे. रिश्ते मजबूती पाएंगे. भावनात्मक विषयों में जल्दबाजी न करें. अतिथियों का सम्मान रखेंगे. अपनों के लिए प्रयासरत रहेंगे. प्रेम संबंध पूर्ववत् बने रहेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यक्तिगत प्रदर्शन में रुचि रहेगी. लोगों पर भरोसा बनाए रखेंगे. वचन निभाने का प्रयास रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. परिजन सहयोग करेंगे.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 5 7 9

फेवरेट कलर्स- वाइन रेड

एलर्ट्स- नियंत्रण बढ़ाएं. सतर्कता से आगे बढ़ें. दिखावे से बचें. संपर्क बढ़ाएं.

---- समाप्त ----