Aaj ka Mulank 9 Ank Jyotish 15 January 2026: करियर व्यापार में तेजी व नियंत्रण बढ़ाएंगे, श्रमशील और संतुलित रहेंगे

मूलांक 9: जिन लोगों का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 है.

और पढ़ें

नंबर 9- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 9 के लिए आज का दिन शुभता का संचारक बना हुआ है. समकक्ष सहयोग बनाए रखेंगे. वरिष्ठों का सानित्ध प्राप्त करेंगे. सभी से सामंजस्य बना रहेगा. पेशेवर सकारात्मक परिणामों से उत्साहित रहेंगे. निजी जीवन में सुख सौख्य रहेगा. कार्यशैली प्रभावशाली रहेगी. जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे. व्यवस्था को मजबूती देंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़त पर बनी रहेगी. मित्रों का सहयोग पाएंगे. मंगल के अंक 9 के व्यक्ति टीम के नेतृत्व को बनाए रखने में सक्षम होते हैं. व्यवस्था पर पकड़ मजबूत होती है. आज इन्हें लाभ और प्रभाव बनाए रखने पर जोर देना है. वरिष्ठों और मित्रों का सहयोग रहेगा.

मनी मुद्रा- आर्थिक लाभ संवार पाएगा. सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. अनुभव से लक्ष्य साधेंगे. सबकी मदद बनी रहेगी. करियर व्यापार में तेजी व नियंत्रण बढ़ाएंगे. श्रमशील और संतुलित रहेंगे. जनकार्यों में रुचि बढ़ाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. कार्यक्षेत्र में सहजता रखें. अनजान से संवाद में स्पष्ट रहें.

Advertisement

पर्सनल लाइफ- रिश्तों में प्रेम व स्नेह बना रहेगा. सहजता बनाए रखेंगे. परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. परिजनों से सुख सौख्य बांटेंगे. निजी विषयों में सावधानी बरतेंगे. प्रेम में धैर्य दिखाएंगे. संबंधों में आकर्षण रहेगा. आकर्षक प्रस्ताव प्राप्त होंगे. प्रियजन प्रसन्न होंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- भौतिक संसाधनों में वृद्धि होगी. निर्णय लेने में सीख सलाह रखेंगे. व्यक्तित्व बल पाएगा. खानपान प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मनोबल बढ़ा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 6 8 9

फेवरेट कलर- सिंदूरी

एलर्ट्स- लापरवाही से बचें. धर्म कार्य करें. विरोधी से दूर रहें. रुटीन संवारें

---- समाप्त ----