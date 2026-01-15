scorecardresearch
 
Aaj ka Mulank 7 Ank Jyotish 15 January 2026: मित्रों का सहयोग मिलेगा, परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा

Numerology Number 7 Prediction, Aaj ka Mulank 7 15 January 2026: मित्रों का सहयोग मिलेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संपर्क संवाद बेहतर बने रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में बनी रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे.

मूलांक 7: जिन लोगों का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 7 है.

नंबर 7- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. आज का दिन अंक 7 के लिए शुभ प्रभाव है. कार्यगति को तेज बनाए रखेंगे. पेशेवर लक्ष्य पूरे करेंगे. शुभता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. कामकाज में प्रभावशाली रहेंगे. परंपरागत विषयों में रुचि बढ़ाएंगे. सभी जन सहायक होंगे. आर्थिक प्रयासों को बल मिलेगा. लाभ बेहतर बने रहेंगे. विभिन्न उपलब्धियां प्राप्त करेंगे. परिजनों से भेंट होगी. सामंजस्यता बनाए रखेंगे. केतु के अंक 7 के व्यक्ति अपनों के प्रति ईमानदार होते हैं. विविध विषयों के जानकार होते हैं. आज इन्हें सभी मामलों में उत्साह से काम लेना है. तेजी बनाए रखना है. तेजी से कार्य करेंगे. सबको जोड़े रखेंगे. व्यवस्था पर जोर देंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन रहेगा. सभी का सहयोग बना रहेगा. पेशेवर मामले हल होंगे. करियर व्यापार में साझीदारी संवरेगी. सहकारिता सहभागिता बढ़ेगी. बड़ों से तालमेल बढ़ाएंगे. पेशेवर गतिविधियों मेंं वृद्धि होगी. सकारात्मकता बनी रहेगी. बड़ा लक्ष्य साधेंगे. बड़प्पन से काम लेंगे.

पर्सनल लाइफ- रिश्तेदारों व करीबियां का साथ सहकार बना रहेगा. मित्रों का सहयोग मिलेगा. परिवार में हर्ष आनंद बढ़ेगा. संपर्क संवाद बेहतर बने रहेंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. भेंटवार्ता पक्ष में बनी रहेगी. सुखद पल निर्मित होंगे. प्रियजनों संग स्मरणीय पल साझा करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवहार में मिठास बनाए रहेंगे. निजी मामलों में दखल बढ़ाएंगे. जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे. साहसी रहेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. स्वास्थ्य संवरेगा.

फेवरेट नंबर- 1 3 4 6 7 8 9

फेवरेट कलर- कैट्स आई

एलर्ट्स- त्वरित प्रतिक्रिया देने से बचें. मेलजोल में सहज रहें.

