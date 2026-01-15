Aaj ka Mulank 6 Ank Jyotish 15 January 2026: परिवार में सामंजस्य रहेगा, मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे

मूलांक 6: जिन लोगों का जन्म 6, 15 या 24 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 6 है.

नंबर 6- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 6 के लिए आज का दिन उपलब्धियां को बनाए रखने वाला है. पेशेवर निर्णयों में सहज होंगे. उमंग उत्साह बनाए रखेंगे. आत्मविश्वास ऊंचा रहेगा. व्यक्तित्व बल पाएगा. संबंधों में मिठास बनी रहेगी. जिम्मेदारों की सुनेंगे. प्रियजनों से भेंट होगी. पेशेवर लक्ष्य पूरे करेंगे. शुभता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. शुक्र के अंक 6 के व्यक्ति जीवन को पूरे वैभव के साथ जीने में विश्वास रखते हैं. कला की गहरी समझ बनाए रखते हैं. आज इन्हें सबका साथ समर्थन मिलेगा. धैर्य धर्म और साहस बनाए रखेंगे. समय लेकर भेंट करें. जिद व उतावलेपन से बचें. परिजन प्रसन्न रहेंगे. सबका ख्याल रखेंगे.

मनी मुद्रा- कार्यक्षेत्र में अनुकूलन बना रहेगा. सभी वर्ग के लोग मददगार होंगे. कामकाजी संबंधों का लाभ उठाएंगे. अनुभव से विभिन्न योजनाओं को दिशा देंगे. विभिन्न मोर्चों पर सक्रिय रहेंगे. भ्रम भटकाव से बचें. चर्चा में स्प्ष्टता बढ़ाएं. वाणिज्यिक विषयों में रुचि रखेंगे. जिम्मेदार लोगों से भेंट मुलाकात बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- मन प्रसन्न रहेगा. प्रेम के मामलों में सहजता बनी रहेगी. महत्वपूर्ण बात कह पाएंगे. स्वजनों की बात को महत्व देंगे. सभी से बनाकर चलेंगे. परिवार में सामंजस्य रहेगा. मित्रों का साथ समर्थन पाएंगे. रिश्तो में विश्वसनीयता बढ़ेगी. विनम्रता बढ़ाएंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- आत्मविश्वास से अपनी बनाए रखेंगे. जरूरी बात साझा करेंगे. खानपान प्रभावशाली रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. व्यक्तित्व आकर्षक रहेगा.

फेवरेट नंबर- 3 4 5 6 8 9

फेवरेट कलर्स- क्रीम कलर

एलर्ट्स- बहस से बचें. अन्य पर अधिक ध्यान न दें. लेनदेन में स्पष्ट रहें.

