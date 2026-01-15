Aaj ka Mulank 4 Ank Jyotish 15 January 2026: अनुभवियों का साथ बनाए रखेंगे, समकक्षों से तालमेल बनाकर चलेंगे

मूलांक 4: जिन लोगों का जन्म 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 4 है.

नंबर 4- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 4 के लिए आज का दिन सभी विषयों को साधने में सहयोगी है. करियर कारोबार में गति बनी रहेगी. भेंटवार्ता में उत्साह बनाए रहेंगे. साहस पराक्रम बढ़ाएंगे. पेशेवर संबंध पक्ष में बनेंगे. वरिष्ठ सहयोगी होंगे. जिम्मेदारों का सहयोग बना रहेगा. प्रबंधकीय कार्यों में गति बनी रहेगी. योग्यजनों की सलाह से आगे बढेंगे. राहु के अंक 4 के व्यक्ति की तर्कबुद्धि तेज होती है. अपनी रणनीति छिपाकर रखते हैं. अनुभव का लाभ लेते हैं. आज इन्हें सजगता व सकियता बढ़ाना है. विपक्षियों की बातों को अनदेखा करें. पहल पराक्रम में धैर्य दिखाएंगे. व्यवस्थागत तेजी बनाए रखेंगे. दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

मनी मुद्रा- आर्थिक पक्ष मजबूत बना रहेगा. वाणिज्यिक प्रयासों में सामंजस्य रखेंगे. कार्यव्यवस्था पर नियंत्रण बढ़ाएंगे. कामकाज अपेक्षानुरूप रहेगा. अनुभवियों का साथ बनाए रखेंगे. समकक्षों से तालमेल बनाकर चलेंगे. प्रबंधन व संतुलन बढ़ाएंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. विनम्रता से आगे बढ़ेंगे. रुटीन संवारेंगे.

पर्सनल लाइफ- भावनात्मक के मामलों में स्पष्टता बढ़ाएंगे. रिश्तों में फोकस रखेंगे. घरेलु विषयों में रुचि रहेगी. प्रेम में सरलता सहजता रहेगी. परिजनों का साथ विश्वास पाएंगे. संबंधों में विनम्र रहेंगे. अति उत्साह से बचेंगे. मन की बात कहने में संकोच रहेगा. अवसर का इंतजार करेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- व्यवस्था में सुधार आएगा. निजी प्रयास गति लेंगे. मनोबल बनाए रखेंगे. जीवनशैली आकर्षक रहेगी. सम्मान का भाव रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

फेवरेट नंबर- 1 2 4 6 7 8

फेवरेट कलर- हल्का भूरा

एलर्ट्स- दिखावा न करें. चूक करने से बचें. फोकस बढ़ाएं. मौके भुनाएं.

