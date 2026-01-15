Aaj ka Mulank 3 Ank Jyotish 15 January 2026: लक्ष्य पर ध्यान देंगे, करियर व्यापार के मामले बनेंगे

मूलांक 3: जिन लोगों का जन्म 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 3 है.

नंबर 3- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 3 के लिए आज का दिन शुभताओं को बढ़ाने वाला है. अधिकारियों व वरिष्ठों का साथ बना रहेगा. कार्यगति बढ़त पर रहेगी. सफलता प्रतिशत बढ़त पर रहेगा. भेंट में असरदार रहेंंगे. मित्रों से जुड़ाव रखेंगे. भावनात्मकता बनी रहेगी. संबंधों को बल मिलेगा. करियर कारोबार सकारात्मक बनाए रहेंगे. पेशेवरों में विश्वास बढ़ाएंगे. अनुशासन अनुपालन रहेगा. गुरु के अंक 3 के व्यक्ति औरों को सही राह दिखाने में आगे होते हैं. आज इन्हें परस्पपर सहयोग बढ़ाना है. सक्रियता व अनुशासन से काम लेना है. विविध विषय पक्ष में बने रहेंगे. सक्रियता और सामंजस्य से काम लेंगे. यात्रा संभव है.

मनी मुद्रा- वाणिज्यिक कार्यों में अपेक्षित परिणाम बनेंगे. पेशेवर चर्चा में प्रभावशाली रहेंगे. सूझबूझ सामर्थ्य बढ़ेगी. लाभ व विस्तार के मौके बनेंगे. जिम्मेदारों व वरिष्ठों से जुड़ाव बढ़ाएंगे. मित्र सहयोगी होंगे. बजट बनाकर खर्च करेंगे. पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी. लक्ष्य पर ध्यान देंगे. करियर व्यापार के मामले बनेंगे. फोकस बढ़ाएंगे.

पर्सनल लाइफ- प्रेम संबंध संवार पाएंगे. भावनात्मक प्रसंग अनुकूल रहेंगे. भेंटवार्ता में सफलता मिलेगी. संबंधों में ऊर्जा भरेंगे. सभी से तालमेल रहेगा. रिश्ते मीठे रहेंगे. व्यक्तिगत मामलों में झुकाव दिखाएंगे. करीबी सहयोगी रहेंगे. अपनी बात प्रभावित ढंग से रखेंगे. अवसर का लाभ लेंगे.

हेल्थ एंड लिविंग- संवेदनशीलता बनाए रहेंगे. व्यक्तित्व पर ध्यान देंगे. सेहत के मामलों में सुधार रहेगा. रहन सहन प्रभावी होगा. बड़प्पन व उत्साह दिखाएंगे.

फेवरेट नंबर- 1 2 3 6 8 9

फेवरेट कलर- पीला

एलर्ट्स- तय योजनानुसार कार्य करें. प्रबंधन संवारें. स्वयं पर ध्यान दें.

