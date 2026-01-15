Aaj ka Mulank 2 Ank Jyotish 15 January 2026: प्रेम प्रयासों को बेहतर रखेंगे, संबंधों में शुभता बढ़ेगी

मूलांक 2: जिन लोगों का जन्म 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 2 है.
नंबर 2- 15 जनवरी 2026 का मूलांक 6 और भाग्यांक 8 है. अंक 2 के लिए आज का दिन शुभ है. पेशेवरों के सहयोग से लक्ष्य साधेंगे. आवश्यक कार्य समय पर पूरे होंगे. करियर कारोबार में सफलता का प्रतिशत बेहतर रहेगा. सहज गति से आगे बढे़ंगे. तैयारी और सीख सलाह पर जोर देंगे. आस्था विश्वास बनाए रखेंगे. धूर्तों व ठगों से सतर्क रहें. अनुशासन बढ़ाएं. चंद्रमा के अंक 2 वाले व्यक्ति में अपनत्व अधिक होता है. मन के रिश्तों को सबसे अधिक महत्व देते हैं. वातावरण आनंदकर बनाकर रखते हैं. आज इन्हें सूझबूझ व साहस से आगे बढ़ना है. पहल पराक्रम बना रहेगा. आवश्यक लक्ष्य साधेंगे. अनुशासन और भरोसा बढ़ाएंगे. सजगता से आगे बढ़ेंगे.
मनी मुद्रा- कामकाजी परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी. पेशेवर समकक्षों का समर्थन मिलेगा. व्यवस्था का लाभ उठाएंगे. स्मार्टनेस बढ़ेगी. सभी प्रभावित होंगे. कार्यगति तेज रखेंगे. अवसरों का लाभ उठाएंगे. संसाधनों पर ध्यान देंगे. कारोबारी गतिविधियां बढ़ेंगी. अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. सभी सहायक होंगे.
पर्सनल लाइफ- भावनात्मकता बल पाएगी. प्रियजन प्रसन्न रहेंगे. मित्रता को बल मिलेगा. रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. मन की बात कहेंगे. भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. बड़प्पन बनाए रखें. प्रेम प्रयासों को बेहतर रखेंगे. संबंधों में शुभता बढ़ेगी. रिश्ते बेहतर बने रहेंगे. परिजनों का विश्वास रहेगा.
हेल्थ एंड लिविंग- निजी मामले सुधार पाएंगे. शैली आकर्षक रहेगी. आनंद से रहेंगे. भव्यता बढ़ेगी. ऊर्जावान रहेंगे. नीति नियम रखेंगे. उत्साह मनोबल बढ़त पर रहेगा.
फेवरेट नंबर- 2 3 5 6 8
फेवरेट कलर- ऑरेंज
एलर्ट्स- पेशेवरता बढ़ाएं. तार्किकता व तैयारी रखें. संकोच त्यागें.